Projeção no consulado brasileiro em NY alerta para questão indígena e Amazônia

NOVA YORK - Na noite anterior ao início da Assembleia-Geral das Nações Unidas, uma manifestação foi realizada do lado de fora do consulado-geral do Brasil em Nova York.

Uma projeção exibiu na fachada do órgão frases de protesto contra a morte de indígenas no Brasil e as queimadas e o desmatamento na Amazônia.

"Isso tem que parar", dizia uma das mensagens.

"A Amazônia está sendo queimada", "Florestas estão sendo desmatadas", "Indígenas estão sendo assassinados", "Proteja a floresta e seus guardiões" foram outras frases reproduzidas, em português e inglês, no prédio do consulado.

Projeção na fachada do consulado-geral do Brasil em Nova York alerta para a questão indígena no Brasil e as queimadas na Amazônia: https://t.co/J9Qmy93RLN Veja o vídeo: pic.twitter.com/uJziLEYfoo — Metrópole Estadão (@EstadaoSaoPaulo) September 24, 2019

Representantes da Associação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) participaram do ato.

Pelas ruas de Nova York, um caminhão circulou com manifestações contrárias à política ambiental do presidente Jair Bolsonaro (PSL), ao lembrar que o líder brasileiro contestou os dados de desmatamento da floresta amazônica divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

As críticas de Bolsonaro aos números do Inpe provocou polêmica com o órgão e culminou na demissão do diretor do instituto, Ricardo Galvão.

Na Times Square, um dos principais cartões-postais da cidade americana, um cartaz pedia que a Amazônia não virasse justamente a Times Square.

