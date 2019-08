Governo federal autoriza operação das Forças Armadas na Amazônia Legal

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira, 23, decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em Estados que solicitarem apoio para ações contra delitos ambientais, levantamento e combate a focos de incêndio. De acordo com o Planalto, a determinação valerá por um mês, a partir deste sábado, 24, até 24 de setembro, e será direcionada a áreas de fronteira, indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas.

O ministério da Defesa definirá a alocação dos meios disponíveis e os Comandos responsáveis pela operação nos Estados. Segundo o Planalto, o uso das Forças Armadas será articulado com órgãos de Segurança Pública, sob coordenação dos Comandos, e com órgãos e entidades públicas de proteção ambiental. O decreto será publicado nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) já havia afirmado que a "tendência" era que o governo acionasse tropas do Exército para auxiliar no combate aos incêndios na região amazônica.

Como primeira ação, as Forças Armadas vão começar a atuar em Roraima com dois aviões, que poderão despejar produtos para combater o fogo. Realizadas exclusivamente por ordem expressa do presidente, as missões de GLO ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em situações específicas. Este tipo de operação foi adotada, por exemplo, durante crises de segurança no Rio e durante a Olímpiada de 2016. A medida é adotada após pedidos dos Estados.

As queimadas recordes na região amazônica vêm despertando forte preocupação dos governos europeus e da comunidade científica, com ampla divulgação negativa sobre o governo brasileiro. França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica.

Na noite de quinta, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União(DOU) despacho que determina que todos os ministros adotem "medidas necessárias para o levantamento e o combate a focos de incêndio na região da Amazônia Legal para a preservação e a defesa da Floresta Amazônica".

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), uma carta foi aprovada pelos governadores e será publicada ainda nesta sexta. Depois, cada Estado terá de formalizar o pedido ao governo federal. A determinação valerá por um mês, a partir deste sábado, 24, até 24 de setembro, e será direcionada a áreas de fronteira, indígenas, unidades federais de conservação ambiental e outras áreas.

O governador do Pará disse ao Estado que, por sugestão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deverá pedir ainda envio de tropa da Força Nacional de Segurança Pública. Para Barbalho, focos de incêndio no Estado "são frutos do desmatamento pontual, provavelmente pela atividade criminosa".

Ele declarou que faz alertas desde o começo do ano sobre o desmatamento na região. "Tudo ganha proporção mais elevada com diminuição das chuvas que acaba retratando a realidade de focos de desmatamento", afirmou.

Segundo o governador, há um foco de queimada permanente no Estado, que fica dentro da Floresta de Carajás. Ele disse que está em contato com a Vale, que administra a região, para combater o fogo. Barbalho disse que o governo do Estado não tem recursos para agir sozinho no combate ao desmatamento e incêndios.

O governador de Roraima, Antonio Denarium, afirmou que os Estados da região Amazônica não têm condições de realizarem sozinhos o combate aos incêndios. "Estados devem trazer na reunião de terça-feira pedidos de GLO. Bom lembrar que incêndios não são maiores da nossa história". O político disse também que não sabe quantos militares serão colocados à disposição dos Estados e que os governadores estão "dispostos a aderir" ao GLO.

Ele afirmou ainda que os incêndios estão controlados em Roraima. "Estamos solicitando preventivamente", disse.