Ensine as crianças a fazer um jardim no caixote e crie nelas o amor pela natureza

Que tal aproveitar o último fim de semana das férias escolares para ensinar as crianças a fazer um lindo jardim dentro de um caixote?

Além de mostrar aos pequenos a importância da natureza, essa ‘brincadeira’ também pode gerar neles o gosto por plantas e flores.

É muito fácil e a criançada, tenho certeza, vai adorar a idéia.

Encontre um caixote ou caixa. Dê preferência à madeira porque você vai regar o jardim e o papelão não aguentaria. Além disso, o aspecto rústico da caixa de madeira vai deixar o resultado mais bonito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Separe pedras (pode ser cascalho de construção ou pedaços de cerâmica), saco plástico e terra adubada (facilmente encontrada em lojas especializadas e supermercados). Escolha mudas da planta ou flor que quiser, independente de espécie.

Primeiro, forramos a caixa com o saco plástico, que precisa ser furado. Em seguida, depositamos as pedrinhas e cobrimos com uma parte de terra.

A próxima etapa é fazer furinhos na terra. As crianças podem ajudar com os dedinhos. Coloque as mudinhas nos buraquinhos, apertando bem para que fiquem firmes, e complete com o restante da terra. Regue, mas tome cuidado para não encharcar a terra.

Enfeite com pedrinhas e outros materiais decorativos. O caixote pode ser colocado no parapeito da janela ou na varanda.

Mão na terra – A psicóloga Marilda Lipp, diretora do Centro Psicológico de Controle do Estresse (Campinas/SP), explica que “colocar a mão na terra, na planta, na flor, manter o contato direto com a natureza, tudo isso nos dá uma sensação de plenitude emocional. Dedicar-se ao cultivo das plantas e ao tratamento das flores ajuda na homeostase, no alcance do equilíbrio”.

Sugestão – Quando acabar de fazer seu jardim no caixote, junte todos que participaram e tire uma foto. No futuro, essa imagem trará ótimas recordações.

Curta Flores de Lulu no Facebook

Siga o @FloresdeLulu no Twitter

Mande críticas e sugestões para floresdelulu@gmail.com