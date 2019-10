Voluntários retiram óleo de praias no Nordeste; veja vídeos

Com o avanço das manchas de óleo em praias do Nordeste desde setembro, voluntários, ONgs e agentes da Marinha têm atuado nas praias para tentar minimizar o impacto ambiental do vazamento. De acordo com um estudo da UFRJ, pelo menos 600 quilômetros do litoral nordestino foram atingidos pelo óleo.

Em meio aos conflitos de competências entre governos estaduais e governo federal, na última semana moradores e comerciantes das regiões litorâneas decidiram agir por conta própria e retirar as camadas de óleo que chegam às praias. Confira vídeos:

URGENTE: Precisa-se de voluntários na praia de Suape, Cabo de Santo Agostinho. Um grupo de pessoas estão no local fazendo a limpeza, mas eles precisam de ajuda. Segundo Informações, outras manchas grandes já passaram para dentro do mangue, a região mais sensível ao óleo... pic.twitter.com/YvRVKlDgbJ — Recife Ordinário (@recifeordinario) October 20, 2019

#OleoNoNordeste O pescador arriscando a saúde, para conter o petróleo e manter sua fonte de sustento enquanto a única preocupação do presidente é dar cargos e mamatas para seus filhos mimados playboys. pic.twitter.com/sYOZ4j8DHs — Ricardo (@Ricar_ddo) 19 de outubro de 2019

ONGs pedem fim do sigilo nas investigações sobre o #OleoNoNordeste O problema é público, o povo é afetado, e está trabalhando sozinho com seu próprio punho. Já o Plano de Contingência do Min. Do Meio Ambiente @rsallesmma, não apareceu. pic.twitter.com/kZrnPzAOZH — Rafah (@iamrafah_) October 19, 2019

Reclamaram da mídia que tanto falou do fogo na Amazônia. Agora ela se calou e quando ela se cala, nada se faz. Cadê o ministro do Meio Ambiente? Cadê a PF ? Exército?#OleoNoNordeste pic.twitter.com/fd2ubfIG8m — Marcello (@marceloinfoco) October 19, 2019