Virada Sustentável: evento recebe inscrições de trabalhos que farão parte da 12ª edição em novembro

Estão abertas as inscrições para ações e projetos que vão compor a programação da Virada Sustentável. Até 10 de junho, os interessados podem se inscrever pelo site do festival. Em sua 12ª edição, o festival de sustentabilidade irá ocorrer entre 3 e 20 de novembro em diferentes locais da capital paulista.

O edital prevê inscrições de atividades financiadas e de adesão à programação. Na modalidade de adesão, a ação não necessita de financiamento direto por parte da Virada Sustentável. Serão aceitas atividades artísticas, formativas e ações com um ou mais conteúdos que tratam de temas como consumo consciente, água, energias renováveis, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, cidadania, inclusão social, combate ao racismo, redução da desigualdade social, redução da desigualdade de gênero, entre outros.

O objetivo da Virada Sustetável é apresentar para as pessoas uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes contextos e perspectivas, alinhada à Agenda 2030 e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), também parceira do evento. O festival está entre os vinte e cinco eventos estratégicos enumerados pela Prefeitura paulistana para serem realizados neste ano.

Segundo a organização, não serão aceitos projetos de cunho partidário ou religioso ou que estimulem qualquer tipo de discriminação de função de raça, credo ou condição social.

"Nós estamos planejando uma Virada Sustentável que convide a população para ser chave da mudança que queremos e precisamos para um mundo mais saudável, igualitário e sustentável para todos", afirma André Palhano, idealizador do evento.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, assim como anos anteriores, será mantido o sistema híbrido. Estão previstas intervenções urbanas - instalações artísticas, projeções, performances e grafites -, assim como uma série de debates com nomes ligados à sustentabilidade.

Cronograma

Período de inscrição: de 10 de maio a 10 de junho

Trabalhos: ações e projetos ligados à sustentabilidade

Evento: entre 3 e 20 de novembro

Clique aqui para mais informações sobre a Virada Sustentável que ocorrerá na capital paulista.