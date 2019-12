União Europeia chega a acordo para neutralizar emissões até 2050

BRUXELAS - Líderes da União Europeia fecharam acordo nesta sexta-feira, 13, para alcançar a neutralidade das emissões de carbono até 2050, informou a agência Reuters. O acordo foi fechado após horas de conversa com países do leste europeu que demandavam mais recursos para financiar a transição de distanciamento dos combustíveis fósseis.

O compromisso não foi assumido pela Polônia, segundo a Reuters, que concordou em retomar o debate em junho do ano que vem. O país havia sugerido que a data fosse fixada em 2070. A decisão do bloco surge um dia depois da divulgação do plano de 100 bilhões de euros para zerar a emissão de gases-estufa até a metade do século.

A neutralidade do carbono consiste em não emitir mais gases de efeito estufa do que o país consegue absorver. "O acordo em torno da neutralidade climática até 2050 representa um importante objetivo", disse em um tuíte o presidente do conselho europeu, Charles Michel. "Nada que vale a pena vem fácil. Mas conseguimos!", completou.

Nothing worth having comes easy... But we did it!

The EU will be Climate Neutral by 2050. pic.twitter.com/2NelLmAV1Z — Charles Michel (@eucopresident) December 13, 2019