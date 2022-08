Um novo horizonte para o Nordeste

Fortemente acelerada nos últimos anos, a instalação de projetos de energias renováveis no Nordeste brasileiro tem causado impactos sociais positivos nas regiões do entorno desses empreendimentos. Essa realidade, percebida in loco, é comprovada por estudos. Um deles, assinado por Bráulio Borges, pesquisador-associado do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Ibre), estimou que cada real investido na produção de energia eólica tem impacto de R$ 2,9 no Produto Interno Bruto (PIB).

O pesquisador dimensionou os impactos diretos e indiretos dos investimentos em energia eólica. De acordo com a metodologia adotada, os R$ 110,5 bilhões aplicados na construção de parques eólicos no Brasil, no período entre 2011 e 2020, resultaram em R$ 321 bilhões no PIB, considerando-se todos os efeitos multiplicadores.

“Além de ser uma energia renovável, a eólica também tem um forte componente de aquecer atividades econômicas nas regiões que recebem parques, fábricas e toda a cadeia de sua indústria. E este é um aspecto fundamental num momento em que discutimos a retomada econômica verde”, diz Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

O estudo também mensurou a influência das eólicas nas emissões de CO 2 e quanto isso resulta em valores monetários. A conclusão é de que, no período entre 2016 e 2024, o setor eólico brasileiro terá evitado emissões de gases causadores do efeito estufa estimadas em R$ 60 bilhões – o cálculo leva em conta as reduções futuras do PIB brasileiro evitadas pela produção de energia eólica no período.

Valor compartilhado

Um exemplo sobre o desenvolvimento trazido ao Nordeste pelos projetos de energia limpa é o conjunto de iniciativas da Enel Green Power, braço de renováveis da Enel. Só no ano passado, a empresa colocou em operação quatro parques na região, em diferentes Estados. Entre essas novas usinas, está o parque eólico Lagoa dos Ventos, maior estrutura da modalidade na América do Sul, com produção de 716 MW, localizada nos municípios piauienses de Lagoa do Barro do Piauí, Queimada Nova e Dom Inocêncio.

Um dos compromissos da empresa ao desenvolver esses projetos é contratar, sempre que possível, trabalhadores do entorno ou, ao menos, do mesmo Estado. O processo de seleção para as vagas envolve o apoio das autoridades locais e ocorre por meio do cadastro do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Em geral, cerca de metade das vagas tem sido preenchida por trabalhadores da própria região do empreendimento. Para ampliar essa proporção, a empresa desenvolve ações para qualificação da força de trabalho local.

Há também iniciativas sociais desenvolvidas pela Enel Green Power em áreas próximas aos parques de energia renovável construídos e operados pela empresa. Um exemplo é o projeto Cisternas para o Semiárido, na Bahia, que tem o objetivo de melhorar a qualidade do acesso e uso da água. O projeto já beneficiou 140 famílias com a instalação de cisternas para armazenamento de água potável e sistemas de bioágua, que possibilitam estocar a água da chuva para uso na limpeza das casas, produção de alimentos ou criação de animais.

Em muitas das cidades beneficiadas pela instalação de parques de energia renovável, a construção e operação dos empreendimentos se tornaram a principal atividade econômica, aumentando a geração de empregos e a arrecadação de impostos, com fortes impactos positivos no PIB e no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). “Sustentabilidade e inovação são valores fundamentais para a Enel Green Power. Nossa abordagem nas regiões em que atuamos no desenvolvimento destes projetos de geração limpa está baseada na criação de valor compartilhado, ou seja, na combinação entre o desenvolvimento do negócio e as necessidades locais”, diz Márcia Massotti, responsável por sustentabilidade na Enel Brasil.