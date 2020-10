Tripulantes da Força Nacional sofrem acidente de helicóptero em operação de combate a queimadas

CUIABÁ - A queda de um helicóptero da Força Nacional com três tripulantes foi registrada na tarde desta quinta-feira, 8, na região de Porto Jofre, em Poconé (MT). A aeronave fazia parte da Operação Pantanal II, coordenada pelo Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul e o 6º Distrito Naval da Marinha, com objetivo de combate às queimadas na região. Os três ocupantes da aeronave foram resgatados com vida por um helicóptero da Marinha do Brasil e encaminhados para Cuiabá.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) confirmou a queda do helicóptero e a identidade dos três integrantes, sendo eles o comandante Renato de Oliveira Souza, da Polícia Civil do Distrito Federal, o copiloto Luiz Fernando Berberick, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e o 2° sargento da PM Emerson Miranda Martins, da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os integrantes chegaram a capital mato grossense no início da noite por meio da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea do Centro Integrado de Operações Aéreas de Mato Grosso (Ciopaer). As causas da queda do helicóptero serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (Cenipa).

Desde setembro, mais de 40 homens da Força Nacional atuam em operações de combate aos incêndios no Pantanal. Eles foram enviados pelo Governo Federal e devem ficar na região até o fim do mês.

Nota da FAB:

O objetivo da investigação realizada pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes garante a liberdade de tempo para a investigação.

A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo CENIPA terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente.