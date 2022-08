Startups com viés ambiental consolidam combate à crise climática

Por mais que esferas governamentais ainda relutem em colocar a crise climática no centro de suas prioridades, o mundo da inovação há anos mergulhou no tema. São negócios que precisam encorpar e gerar lucro, sem dúvida, mas que também se consolidam em sintonia com as novas demandas do século 21. Ou seja, são projetos que não ignoram a vertente ambiental.

“A nossa plataforma foi feita para processar dados de mobilidade e melhorar a eficiência do transporte público. Nesse sentido, ajudamos as cidades a oferecerem um sistema de mobilidade mais sustentável e com maior qualidade, o que já gera um impacto ambiental positivo”, afirma Roberto Speicys, cofundador e sócio da Scipopulis, startup que hoje faz parte do grupo green4T.

No caso do Brasil, em que a eletrificação das frotas de ônibus das grandes cidades está atrasada, falar de mobilidade é falar de emissões de gases de efeito estufa devido à grande quantidade de motores a diesel em funcionamento nos ônibus. Sabendo disso, a tecnologia inovadora também pode ajudar nesse aspecto. “Por meio das nossas análises, conseguimos apoiar as cidades no planejamento da eletrificação do transporte público, identificando linhas e regiões prioritárias e calculando a frota elétrica necessária para a operação, o que é um segundo impacto ambiental positivo da nossa tecnologia”, avalia o executivo.

A plataforma desenvolvida no Brasil tem ainda um terceiro viés ambiental. Ela é capaz, segundo Speicys, de estimar os poluentes gerados pelo transporte público. Dessa forma, as cidades conseguem monitorar com mais precisão suas metas de emissão, primeiro passo para se construir políticas públicas eficientes de redução da poluição atmosférica.

Além de São Paulo, onde a tecnologia foi usada, por exemplo, para determinar o horário de funcionamento da faixa de ônibus da Avenida Sumaré apenas pela manhã (à tarde a velocidade dos ônibus é boa), a plataforma do grupo brasileiro também opera, em conjunto com os poderes públicos locais, em várias outras cidades. Casos do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, Florianópolis, Jundiaí e Bragança Paulista.

No exterior, a ferramenta também já atravessou o Atlântico e desembarcou em Varsóvia e Gdansk, na Polônia, e em Vilnius, Kaunas e Klaipeda, todas cidades da Lituânia. Na América do Sul, chegou às margens do Rio da Prata, em Montevidéu, e atravessou os Andes, até Santiago, no Chile. “Nossa tecnologia é a única que considera os aspectos ambientais do serviço de transporte público a partir dos algoritmos de estimativa de emissões que desenvolvemos em parceria com o IEMA (Instituto de Energia e Meio Ambiente)”, afirma o cofundador da Scipopulis.

Plástico

Da mobilidade para o plástico, outro grande problema ambiental em pleno século 21. Nessa seara, na tentativa de colaborar com a reciclagem do material e evitar que ele sufoque o meio ambiente e principalmente os oceanos, o trabalho da Eco Panplas também se assenta em um propósito ambiental. A tecnologia, neste caso, envolve a descontaminação de embalagens plásticas de óleo lubrificante pós-consumo.

O processo já licenciado recicla o material plástico sem a utilização de nenhum pingo d’água e ainda recupera todo o óleo residual dos recipientes. Não há produção de efluentes e nem de resíduos. "Foram três anos de desenvolvimento e, depois, mais três anos para chegarmos à escala industrial”, afirma Felipe Cardoso, presidente da empresa.

Uma dezena de etapas de tratamento, dentro do laboratório, tiveram que ser desenvolvidas até que a tecnologia ficasse robusta. Os quatro sócios já eram do mercado de reciclagem plástica. “Tudo começou a partir de um problema mesmo. A reciclagem do óleo, ainda mais de uma forma sustentável, sem água, era algo que nos preocupava. Não existe técnica similar no mundo”, afirma Cardoso, também um dos quatro sócios da empresa sediada em Hortolândia, no interior de São Paulo.

Segundo ele, além de evitar que o plástico circule pelo ambiente e que o óleo contamine os corpos de água – e as estimativas indicam que um litro de óleo pode poluir um milhão de litros de água –, a tecnologia também colabora com o enfrentamento das mudanças climáticas. “O incremento da reciclagem acaba ajudando na descarbonização. E, além disso, pela nossa tecnologia, se economiza água, outro bem que é finito no planeta”, afirma Cardoso.

Queimadas

Evitar que as emissões de carbono façam subir os termômetros a ponto de o clima ficar insustentável para a vida humana na Terra também faz parte do propósito por trás da criação da Um Grau e Meio (o termo é uma alusão direta a temperatura máxima que a Terra poderia esquentar sem a geração de transtornos climáticos significativos). “Não existe forma mais imediata, barata e eficiente em evitar o aumento das emissões que não seja pelo controle dos incêndios florestais", afirma Rogerio Cavalcante, CEO e fundador da startup.

Para atingir os seus objetivos, o grupo desenvolveu um método relativamente simples de monitorar, em tempo real, qualquer indício de incêndio que surja em uma área florestal. “Todo incêndio começa de uma forma que se pode apagar com o pé. A questão é o tempo. Descobrir uma área queimando horas depois é sempre muito tarde”, avisa Cavalcante.

O sistema desenvolvido pela Um Grau e Meio envolve a instalação de torres com câmeras que operam ligadas a um sistema de inteligência artificial. O algoritmo desenvolvido na empresa permite que qualquer sinal de fumaça seja avisado em segundos em um raio de 15 km da câmera. “Dessa forma, um brigada com três pessoas já será suficiente”, afirma o CEO da empresa. Entre os 8,5 milhões de hectares monitorados pela tecnologia brasileira, 2,5 milhões estão no Pantanal. A ideia é evitar que incêndios como o que devastou a região em 2020 se repita. São empresas privadas, explica Rogerio, que financiam os monitoramentos das áreas florestadas e, parte delas, são naturais.

Rogerio, Felipe e Roberto também estiveram apresentando as soluções desenvolvidas no âmbito das respectivas startups que eles ajudaram a criar em Glasgow, durante a Conferência do Clima da ONU em 2021. “Hoje é muito mais claro para nós a urgência e o tamanho do problema a ser resolvido, o que nos dá motivação para avançar ainda mais no uso da tecnologia para derrubar as barreiras que ainda existem para a descarbonização de nosso modo de vida”, afirma Roberto, da Scipopulis.