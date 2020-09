Série de lives 'Retomada Verde' recebe Rafael Morais, CEO da Brasil Eco Fashion Week, nesta segunda

Moda sustentável é definido por metodologias e processos de produção que não são prejudiciais ao meio ambiente, ou seja, integra a criação de roupas e acessórios sem afetar o ecossistema que existe ao redor de toda a cadeia de fabricação. Ou seja, o conceito pode ser aplicado de formas diferentes a todas as etapas de produção de roupas e acessórios, do tratamento de matérias-primas orgânicas ao reaproveitamente de resíduos têxteis, transformados em novas peças.

Nesta segunda-feira, 31, o Estadão conversa sobre o assunto com Rafael Morais, CEO e coidealizador da Brasil Eco Fashion Week., e com Amélia Malheiros, gestora da Fundação Hermann Hering. A transmissão será às 16h, no Facebook do jornal, e faz parte da série de lives “Retomada Verde”.

Morais irá explicar, em principal, como se caracteriza a moda sustentável, quais os benefícios para o meio ambiente e de que forma esses métodos se inserem na produção do universo fashion, de pequenos produtores a grandes marcas do varejo nacional. Amélia, por sua vez, irá mostrar como a Fundação Hering tem investido em uma economia afetiva alinhada ao empreendedorismo consciente, por meio de programas de capacitação pelo Brasil.

A crise causada pela pandemia da covid-19 incentivou uma discussão: como retomar a economia em novas bases, de maneira mais sustentável? Batizado de Retomada Verde, esse movimento global tem engajado cada vez mais empresários, economistas e personalidades no Brasil.

Na última quarta-feira, 26, o jornal lançou o primeiro episódio do podcast "Vozes da Retomada Verde". Na estreia, foi apresentado o conceito da Retomada Verde e por que é tão importante discuti-lo neste contexto. Foi possível conhecer também um pouco da trajetória de Catarina Lorenzo, baiana de 13 anos que é uma das vozes que levam o ativismo ambiental do Brasil pelo mundo.

