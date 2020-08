Série de lives 'Retomada Verde' recebe Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, nesta segunda

A diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), Ana Toni, participará nesta segunda-feira, 24, da série de entrevistas ao vivo “Retomada Verde”, que discute o meio ambiente e a retomada da economia de maneira mais sustentável. A transmissão será às 16h30, no Facebook do Estadão.

Ana é economista, doutora em Ciência Política e tem um longo trabalho sobre meio ambiente e mudanças climáticas. A especialista dará uma dimensão do que significa retomada verde, o que o País tem a ganhar e de que forma essa economia mais sustentável se conecta com as alterações do clima no planeta.

O iCS, Instituto do qual faz parte, é uma organização filantrópica que tem como valores prosperidade, justiça e desenvolvimento de baixo carbono no Brasil.

Cobertura multiplataforma

A crise causada pela pandemia da covid-19 incentivou uma discussão: como retomar a economia em novas bases, de maneira mais sustentável? Batizado de Retomada Verde, esse movimento global tem engajado cada vez mais empresários, economistas e personalidades no Brasil.

O tema fará parte de uma cobertura multiplataforma no Estadão, que incluirá reportagens especiais, podcasts, vídeos e conteúdos especiais para Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter e Facebook.