Senado quer aprovar “Estatuto do Pantanal” até dezembro

BRASÍLIA – Na tentativa de dar uma resposta à tragédia ambiental que acomete o Pantanal, o Senado pretende aprovar, ainda neste ano, um “Estatuto do Pantanal”, nova lei que deverá trazer diretrizes e normas sobre a medidas de segurança ambiental para a região, preservação de rios e nascentes, medidas preventivas contra incêndios, entre outros temas.

A Comissão do Pantanal, criada temporariamente para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, aprovou nesta quarta-feira, 23, o plano de trabalho. Uma minuta do estatuto já foi concluída e será discutida nas próximas semanas.

Leia Também No Acre, Mourão diz que divulgação de queimadas no País está sendo superdimensionada

No último fim de semana, os parlamentares estiveram em Poconé (MT), área muito castigada pelas queimadas. O relator, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), deve fazer uma visita nos próximos dias a Corumbá (MS), um dos locais que mais sofrem com os focos de incêndio. Segundo o presidente da comissão, senador Wellington Fagundes (PL-MT), deverão ser convidados para a visita os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, Tereza Cristina, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os senadores também querem convidar o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia.

“O estatuto do pantanal pretende ser uma lei federal que trará as diretrizes e normas gerais de como promover a sustentabilidade do Pantanal, uma área de 153 mil hectares, que tem 65% de seu bioma no Mato Grosso do Sul e 35% no Mato Grosso”, disse Wellington Fagundes. “Queremos fazer uma legislação federal para que os Estados possam fortalecer suas regras. Devemos buscar uma legislação única dos estados e municípios. São várias ações que serão elencadas nessa lei, ações para proteger recursos hídricos e nascentes, incentivo de atividades que conservem o ecossistema e promovam o manejo do fogo.”

Segundo o parlamentar, o estatuto “não será algo complexo e detalhista”, mas um conjunto de normas gerais que possam ser regulamentadas pelos Estados. “O bom relatório é aquele que aprova. Eu acredito que, com o trabalho e compromisso de todos, é possível aprovar em plenário até dezembro.”

No ofício que encaminha a minuta do estatuto, o senador afirma que o objetivo é que a lei “contemple objetivos, princípios, diretrizes gerais para promover o desenvolvimento sustentável da região, com ênfase nas características do bioma e nos anseios do povo pantaneiro, que, há mais de 200 anos, ocupa aquela região, proporcionando, assim, a certeza de proteção e conservação e reconhecendo definitivamente o valor da biodiversidade desse bioma para as futuras gerações”.