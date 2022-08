Seca histórica nos Estados Unidos revela pegadas de dinossauros deixadas há 113 milhões de anos

À medida que uma forte seca atinge diversos países durante o verão no hemisfério Norte, corpos d'água estão secando, expondo relíquias submersas da Segunda Guerra Mundial na Europa, conjuntos de restos humanos no Lago Mead, nos arredores de Las Vegas, e até mesmo uma vila inteira na Espanha. A última descoberta são pegadas de dinossauros no Texas.

As severas condições de seca no Dinosaur Valley State Park, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Fort Worth, expuseram pegadas de dinossauros de cerca de 113 milhões de anos que antes estavam escondidas sob o Rio Paluxy, de acordo com Stephanie Garcia, porta-voz do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. As pegadas, que foram descobertas este mês, pertencem ao Acrocanthosaurus, que são terópodes, ou dinossauros bípedes com três dedos e garras em cada membro.

O dinossauro teria 15 pés de altura e pesava cerca de 7 toneladas quando adulto. Eles teriam deixado seus rastros em sedimentos que endureceram no que hoje é calcário, dizem os pesquisadores. “Devido às condições de seca excessiva no verão passado, o rio secou completamente na maioria dos locais, permitindo que mais trilhas fossem descobertas aqui no parque”, disse Garcia em comunicado. “Em condições normais do rio, essas trilhas mais recentes estão submersas e geralmente são preenchidas com sedimentos, tornando-as enterradas e não tão visíveis”.

As faixas provavelmente serão enterradas novamente pela chuva nesta semana. Mas a descoberta – mesmo que por um breve momento – empolgou pesquisadores e o público. “As trilhas enterradas sob camadas de sedimentos ajudam a protegê-las do intemperismo natural e da erosão”, disse Garcia.

Outras pegadas no Dinosaur Valley State Park pertencem a um saurópode, ou dinossauro de cabeça pequena e pescoço comprido, chamado Sauroposeidon proteles. Esta espécie teria 18 metros de altura e pesava 44 toneladas quando adulta.

Louis Jacobs, paleontólogo de vertebrados e professor emérito de ciências da terra na Southern Methodist University, viu as pegadas no sábado. Ele disse que essas pegadas descobertas juntaram trilhas que já eram conhecidas, e agora somam cerca de 150 passos de dinossauros. “Essas pegadas são espetaculares porque são profundas”, disse ele. “Você pode ver as unhas dos pés. Há mais de um tipo, e há muitos deles.” Jacobs disse que as impressões sinalizaram que pode haver mais coisas desconhecidas.

À medida que o rio erode, ele expõe mais, mas também apaga alguns outros. Pegadas de dinossauros coletadas no rio Paluxy em 1938 estão em exibição no Museu Americano de História Natural em Nova York. Faixas semelhantes foram encontradas na Colúmbia Britânica e na América do Sul, disse James Farlow, paleontólogo de vértebras e professor adjunto de biologia da Purdue University Fort Wayne.

O Texas está enfrentando condições climáticas extremas, com partes do estado passando por secas e outras com inundações repentinas, após um período de calor intenso e incêndios florestais perigosos.

O governador Greg Abbott dirigiu a Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas para mobilizar recursos para ajudar os moradores afetados pelas enchentes. A seca desencadeou restrições de água no Texas, incluindo 27% do estado que está sob a categoria mais severa de alerta de seca. Os cientistas chamam uma rápida mudança de condições extremamente secas para condições úmidas extremas de “chicote de precipitação”.