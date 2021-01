Rinoceronte da Era do Gelo é encontrado na Rússia com parte dos órgãos preservada

MOSCOU - Cientistas russos encontraram na Sibéria restos bem preservados de um rinoceronte lanudo que provavelmente vagou pelo interior da Sibéria há mais de 12 mil anos, ainda no período conhecido como a última Era do Gelo. A carcaça foi encontrada na região de Yakutia.

Descobertas semelhantes na vasta região siberiana da Rússia vêm acontecendo com maior regularidade por causa das mudanças climáticas.

Leia Também Dois dias após flexibilizar regras sobre recifes artificiais, governo revoga item mais polêmico

O aumento de temperatura está esquentando o Ártico em um ritmo mais rápido do que o resto do mundo, provocando o derretimento do solo em algumas áreas com o chamado permafrost, solo permanentemente congelado presente principalmente no extremo do hemisfério norte.

O rinoceronte foi encontrado em um rio da região em agosto com parte de seu corpo preservado. Ele tinha todos os seus membros, alguns de seus órgãos, sua presa - uma raridade para tais achados - e até mesmo sua lã, segundo informou a cientista Valery Plotnikov ao veículo de imprensa local Yakutia 24.

Valery disse que o rinoceronte lanudo pode ter vivido no final da era do Pleistoceno, que terminou há 11.700 anos. Segundo a pesquisadora, o animal parecia usar sua presa para coletar comida, a julgar pelas marcas de erosão encontradas nela.