Ricardo Salles compara crítica da imprensa alemã ao nazismo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, criticou nesta quarta-feira, 6, no Twitter, um artigo publicado pela página brasileira do jornal alemão Deutsche Welle. No texto, o colunista Philipp Lichterbeck dizia que "a destruição do meio ambiente brasileiro parece ser um dos principais projetos do novo governo."

Segundo o artigo de Lichterbeck, que cita medidas de Salles à frente da pasta, "o Brasil está caminhando para transformar seu meio ambiente num inferno". "Um inferno de sojas, pasto, eucalipto, cana-de-açúcar e lama da indústria da mineração."

Para Salles, é "lamentável" que um canal público alemão escreva isso do Brasil. O ministro acrescentou imagens do jornal alemão e sublinhou trechos do artigo em que o colunista diz que o governo do presidente Jair Bolsonaro é formado por pessoas "que agem e falam com arrogância e crueldade", "riem quando morre uma criança de sete anos" e "comemoram quando a polícia comete massacres em favelas, quando morrem ambientalistas ou vereadoras negras".

Lamentável que um canal público alemão escreva isso do Brasil. Essa sua descrição se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração... pic.twitter.com/rzBTTXJG4d — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) 6 de março de 2019

O ministro comparou o texto ao nazismo no país europeu. "Essa sua descrição se parece mais com o que a própria Alemanha fez com as crianças judias e tantos outros milhões de torturados e mortos em seus campos de concentração...", escreveu Salles.

Questionado por parte dos seus seguidores, Salles disse que o Deutsche Welle é um canal público. "Não pode escrever essas coisas do Brasil."