Em iniciativa pioneira, ribeirinhos captam e utilizam energia solar na Amazônia

Em um cenário de devastação ambiental da Amazônia, têm surgido ações que mostram que é possível salvar a maior floresta tropical do mundo e ainda lucrar com isso. São iniciativas que servem como inspiração para o presente e o futuro da Amazônia, mesmo diante das adversidades.

A destruição alcançou 813 mil km² em 2020, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com o número de focos de fogo chegando a 130 mil no ano. Os efeitos da devastação aparecem no amplo estudo “Fatos da Amazônia”, publicado no site Amazônia 2030, plataforma que reúne documentos sobre a crise ambiental. Os estudos mostram a destruição da natureza no Brasil em dois macroambientes: o bioma Amazônia e Amazônia Legal.

Segundo o estudo dos pesquisadores Daniel Santos, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia; Rodney Salomão, consultor; e Adalberto Veríssimo, pesquisador associado, do Imazon, a Panamazônia tem área de 7,8 milhões de metros quadrados que abrange nove países, com população estimada em 38 milhões. É um “conjunto de ecorregiões, fauna, flora e dinâmicas e processos ecológicos similares”, com florestas tropicais úmidas, extensa rede hidrográfica e enorme biodiversidade. Só o Brasil tem metade do bioma.

O tamanho da crise ambiental e os impactos provocados pela devastação na região são gigantescos, mas florescem na sociedade civil brasileira entidades que lutam pela preservação do verde e têm ações em busca de soluções para evitar uma tragédia ecológica sem volta. Mesmo enfrentando resistências legais, pressão crescente por desmatamento e cortes no volume de recursos públicos, há iniciativas solidárias, pesquisas e parcerias apontando o rumo da recuperação do ecossistema. Entre os bons exemplos estão cooperativas, ribeirinhos que captam e utilizam energia solar, ecoturismo e novas técnicas de produção que mostram como produzir mais carne sem grilagem. Veja mais detalhes nessa reportagem especial.

Produtos da floresta

Uma cooperativa de 172 pequenos e médios produtores rurais de Tomé-Açu, 240 quilômetros ao sul de Belém, explora recursos naturais da Amazônia. Com um faturamento na casa dos R$ 46,5 milhões anuais, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (Camta) produz e vende polpa de frutas, pimenta-do-reino e cacau, sementes oleaginosas para produção de manteigas de cupuaçu e maracujá.

A produção é para São Paulo, além de Argentina e Japão. Este ano, apesar da pandemia, a Camta cresceu 10 a 15%. Mas o movimento já foi bem maior: em 2015, chegou a R$ 80 milhões, diz o seu gestor de agronegócios Márcio Siqueira Moura. Ele explica que a cooperativa atua com produtores rurais do lugar, gerando emprego e renda. O número de beneficiados pode chegar a 5 mil pessoas.

De acordo com o professor Salo Coslovsky, brasileiro que ensina na Universidade de Nova York e pesquisa o tema, há hoje uma cesta de 64 produtos que podem ser explorados na floresta sem provocar danos ao meio ambiente. Para o pesquisador, que publicou estudo sobre o tema no site Amazônia 2030, quando se fala de desenvolvimento, na região, se fala de crédito de carbono, na descoberta de moléculas, enzimas e fármacos, que estão escondidos na floresta.

Agregar valor. “Há também o que se chama de agregação de valor, ou seja, processar localmente os produtos. Ou seja: em vez de vender o óleo, fazer o xampu. Em vez de vender o cacau, produzir o chocolate. E também criar um comércio justo, que é a empresa remunerar melhor os fornecedores.”

Mas o professor acha que “é preciso fazer mais e melhor o que já é feito”. Ele analisou bases de dados sobre exportações com ênfase na Amazônia e os comparou com o exterior, verificando “quem vende o que e para quem”.

São 5 mil produtos de um catálogo unificado. Na pesquisa, observou cerca de mil produtos que a Amazônia já exporta. Dez são os pesos-pesados, como minério de ferro, cobre, alumínio, soja, gado. Mas há uma lista de cerca de 950 em quantidades menores feitos com qualidade. E encontrou 64 que são compatíveis com a floresta em pé – castanha, açaí, cacau, pimenta, dendê, abacaxi, manga, além de temperos, como a pimenta. “Descobri no estudo que esses 64 produtos já trazem uma receita de quase US$ 300 milhões por ano.”

Segundo ele, o mercado global desses produtos atinge hoje quase US$ 180 bilhões. E a Amazônia brasileira, com 30% das florestas tropicais do mundo, tem uma participação abaixo de 0,2%.

Parcerias

Montar uma política de parcerias para combater o desmatamento e as desigualdades. Com essa abordagem, é possível reduzir o impacto danoso da devastação na Amazônia, defende Virgilio Viana, superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

“É possível, sim, recuperar a Amazônia”, afirma Viana, apontando dados de um gráfico que mostra uma redução de 61% no desmatamento em unidades de conservação do programa Floresta em Pé, atendidas por iniciativas com amplo apoio de governos europeus e de uma extensa rede de empresas brasileiras – como Samsung, Bradesco, Petrobrás, Coca-Cola, Lojas Americanas. Essa rede da FAS reúne 183 instituições em oito países da Pan-Amazônia e tem mais de 300 parceiros institucionais.

Entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública e com uma gestão profissional de recursos e ações que seguem regras de “compliance”, a FAS atua em pelo menos 16 áreas de proteção natural da Amazônia, envolvendo atualmente 7,5 mil comunidades ribeirinhas, além de periferias urbanas de Manaus e áreas de proteção do modo de vida indígena. São cerca de 40 mil beneficiados.

“No nosso relatório deste ano, são 582 comunidades, com 39.352 pessoas diretamente afetadas pelo programa Floresta em Pé. Na Aliança Covid, chegamos a 385 mil pessoas envolvidas”, destaca Viana. “Atuamos com comunidades que ficam a 15 dias de barco.” Com parcerias apoiadas pela ONU e governos estrangeiros, mais a participação daquelas empresas que têm programas para a região, a FAS tem um orçamento anual de cerca de R$ 40 milhões.

“Atuamos em 583 comunidades”, ressalta. “Nós acreditamos que há, sim, um caminho para reduzir o desmatamento e aumentar a renda. A gente conseguiu aumentar a renda médias das comunidades em 202%, em valores corrigidos desde 2009. Houve melhora de todos os indicadores”, O que falta, adverte, “é vontade política dos governos, como o governo federal, que hoje está desalinhado com o básico”, argumenta.

Viana alerta, porém, que a pressão é crescente sobre a região. E cita a situação de Lábrea com o asfaltamento da BR 319, “onde ocorre uma dupla dinâmica de grilagem de terras e extração ilegal de madeira”. “Quando eu fui secretário, a gente reduziu de 1.600 quilômetros quadrados por ano para 360 quilômetros quadrados por ano. Conseguimos uma redução de 66% nas taxas de desmatamento”, resume.

Coordenador da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, da ONU, Viana pondera que o País tem de adotar um objetivo audacioso. “Pensar em investimentos na casa dos R$ 10 bilhões não com ações de polícia, mas sim com um plano de prosperidade verde, sustentável, e valorização das populações indígenas e ribeirinho.”

Ecoturismo

Um pequeno negócio para explorar o potencial turístico da região amazônica tem sido parte do cotidiano de amazonenses em busca de renda. Vivendo da atração das águas da Amazônia e dos encantos com os mistérios da floresta, a família da empresária Marília Costa aposta no ecoturismo da lagoa de Acajatuba, a 60 quilômetros de Manaus, com seus passeios de barco e expedições de canoa pelo Rio Negro, em Manacapuru. Essa tem sido a rotina da família proprietária do Hotel Manati Lodge, uma pousada de oito quartos, construída sobre seis metros de uma palafita dentro da Unidade de Conservação da natureza Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro.

A pandemia do coronavírus derrubou o movimento do hotel, mas a atual temporada já começa a apresentar uma retomada de turistas. “Tivemos muitas dificuldades na pandemia, dispensamos funcionários, mas a procura já está voltando”, diz a proprietária, que administra acomodação para aventureiros no hotel. A pequena empresa familiar hospeda interessados em curtir a vida ao natural amazônico e promove passeios de barco e canoa e visitas a comunidades locais. Antes da pandemia, conta Marília, empregava cinco pessoas da comunidade e o forte da procura acontecia em julho e agosto. “Recebemos turistas interessados em conhecer a vida real da Amazônia”, explica a proprietária.

Os clientes são viajantes de centro e sul do País. Antes da pandemia, Marília chegava a ter um faturamento anual em torno de R$ 500 mil. O carro-chefe das visitas é o passeio de canoa organizado nas águas da lagoa e no próprio Rio Negro. “Nosso negócio aqui é mesmo imersão no ambiente natural”, afirma ela.

As casas do conjunto da pousada, quartos e espaços de serviços são construídas sobre palafitas para oferecer a experiência da vida amazonense nas áreas alagadas da região. “Somos nativos da região, conhecemos muito bem a importância de mantermos este grande manto verde em pé”, destaca a proprietária do hotel, referindo-se à floresta que cerca a unidade de conservação. O hotel foi criado em 2008. “Eu sou nascida em Belém, no Pará, mas vivo aqui no Amazonas desde menina”, conta a dona do empreendimento.

O Manati Lodge fica a uma hora de carro de Manaus, pela AM 070, mais uma travessia de lancha de 25 minutos durante as cheias. Na baixa das águas, a lancha pode demorar até 45 minutos para chegar ao local.