Retomada Verde tem painel nesta sexta-feira com Hamilton Mourão

O evento Estadão Retomada Verde continua nesta sexta-feira, 4. O seminário começa às 10h, com um painel sobre política nacional, que será moderado pela colunista do Estadão Eliane Cantanhêde, com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. (veja como se inscrever no seminário em https://bit.ly/2YPvH4c).

Mourão é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, organismo transferido do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência em fevereiro deste ano. Criado em 1995, o conselho foi reativado em meio a cobranças por uma atuação do governo federal que desse respostas ao desmatamento e às queimadas na região.

Depois disso, o envolvimento de Mourão no tema Amazônia é crescente na defesa da atuação do governo federal sobre o tema. Na semana passada, ele negou a destruição do bioma, classificando como “surreal” as notícias sobre incêndios que atingiram a região.

O primeiro painel “Como fazer o Brasil passar de um vilão internacional a uma potência sustentável” realizado na quinta-feira, 3, contou com a presença de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que afirmou que uma das tarefas é recuperar a imagem do Brasil na área de preservação do meio ambiente e atrair capital externo.

Houve debate sobre como aliar gestão, lucro e sustentabilidade com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil; Denise Hills, diretora global de sustentabilidade da Natura; e Daniela da Costa-Bulthuis, gestora de portfólio da Robeco Asset Management. As cidades no pós-pandemia e a redução de desigualdades foi tema de um dos painéis com especialistas em urbanismo. A discussão sobre “sustentabilidade em casa” fechou o dia do evento, com participação de Mateus Solano.