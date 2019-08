Reino Unido promete 10 milhões de libras em recursos para Amazônia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu 10 milhões de libras esterlinas, o equivalente a R$ 50,5 milhões, em recursos para a Amazônia, segundo comunicado apresentado pelo governo britânico no G-7. O valor deve ser liberado imediatamente ainda de acordo com a nota.

“Em uma semana em que todos nós vimos, horrorizados, como a selva amazônica arde diante de nossos olhos, não podemos escapar da realidade do dano que estamos infligindo à natureza", disse Johnson.

A promessa de recursos foi anunciada depois que o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que os países membros do G-7 concordaram em ajudar o Brasil e outros países atingidos pelos incêndios na Amazônia.

O número de focos de incêndios registrados no País entre 1.º de janeiro e 24 de agosto foi o maior dos últimos sete anos para o período. Segundo o Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), foram 79.513 focos, o que representa um aumento de 82% com relação ao mesmo período do ano passado./ AFP