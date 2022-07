Projeto incentiva reciclagem e economia circular

O projeto Recicla Cidade é um belo exemplo de mobilização pela destinação correta dos resíduos recicláveis. Idealizado pela Tetra Pak e desenvolvido pela ONG Espaço Urbano, a iniciativa envolve o poder público, escolas, a comunidade e várias outras organizações do município participante na missão de disseminar a educação ambiental, com um benefício concreto para quem colabora: a moeda social.

"O projeto contempla o conceito de economia circular, que vem ganhando importância a cada dia", lembrou Valéria Michel, diretora de Sustentabilidade da Tetra Pak Brasil e Cone Sul, durante painel que integrou a programação do Summit ESG 2022, promovido pelo

Estadão entre 21 e 24 de junho.

A ideia central é simples: ao incentivar a população a levar embalagens longa vida aos pontos de coleta, o município obtém economia com a redução da estrutura pública de recolhimento desses materiais. Com isso, torna-se possível premiar quem colabora com créditos que permitem a troca por alimentos, ingressos para atividades culturais e esportivas ou, ainda, serviços como manicure e corte de cabelo. A troca pode ser feita nas 13 lojas sociais já em funcionamento nos municípios participantes.

Como a criação das regras depende de lei municipal, parte importante do trabalho do Recicla Cidade é de articulação. "Buscamos demonstrar o quanto todos têm a ganhar com a disseminação da coleta seletiva, incluindo a população, as cooperativas de reciclagem, o poder público e as empresas", diz a pedagoga Roseli Barbosa, cofundadora da Espaço Urbano.

Ativo desde 2018, o Recicla Cidade foi implementado nas 12 cidades paulistas que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Em 2021, foi expandido para a região do ABC e para o Guarujá, totalizando agora 19 cidades. Também no ano passado, envolveu a participação de mais de 120 mil pessoas, resultando em 195 toneladas de embalagens longa vida direcionadas às cooperativas locais. Neste mês, inclusive, o projeto foi reconhecido com o Prêmio Estratégia ODS Brasil 2022 e escolhido como vencedor na categoria "Governança Regional e Cooperação Intermunicipal" do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), representado pelo case de Salesópolis (SP).

A importância de mobilizar a população para uma postura mais proativa fica evidente pelas estatísticas. Valéria Michel, que é também presidente do Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), lembrou que a instituição constatou, em recente pesquisa, a existência de algum tipo de coleta seletiva em apenas 23% dos municípios brasileiros.