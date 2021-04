Projeções de arte em prédios de SP mostram a relação do ser humano com a natureza

Na parede de um prédio, na praça da cidade, um espaço vazio que é preenchido com arte e reflexão. Essa é a proposta da exposição "Céu Aberto - O Distanciamento entre o Ser Humano e a Natureza", uma mostra digital que une arte contemporânea, tecnologia e a proteção do meio ambiente. De 22 a 29 de abril, ruas, praças e prédios de São Paulo vão receber projeções de vídeo artes de oito artistas de diferentes estados brasileiros e até de Portugal. Tudo também estará disponível no Youtube acompanhado de um mini documentário sobre cada obra.

Leia Também Salles reafirma promessa de dobrar recurso de fiscalização ambiental, sem detalhar valores e prazos

Para o idealizador, o pernambucano Mozart Santos, a mostra é uma conversa para despertar um pensamento crítico a quem a vê. “Na exposição estamos refletindo sobre o que está acontecendo com o nosso mundo, tudo tem consequências. O esgoto nos rios, se torna a água que a gente bebe. O lixo descartado de forma incorreta. Temos que repensar nossas atitudes diárias, faça o mínimo, que você já vai ajudar seu bairro, sua cidade.”

A abertura acontece em uma data especial, dia 22 de abril, o Dia da Terra, data criada em 1970 no EUA com a finalidade de debater problemas como a conservação da biodiversidade e a preservação da natureza. Também na ocasião acontece a Cúpula dos Líderes Climáticos e o envio de uma carta de todos os governadores brasileiros ao presidente americano Joe Biden, sobre a crise climática brasileira.

As obras de Mozart Santos foram as primeiras a serem projetadas e vão ao ar no Youtube a partir das 20h desta quinta. O vídeo mostra uma série de fotografias de folhas de plantas que lentamente entram em combustão, “a obra proporciona uma reflexão sobre as queimadas e os seres vivos que nos proporcionam o ar para respirar”, diz Santos.

Segundo a equipe de criação, a projeção é uma ferramenta de alto impacto visual urbano que consegue atingir milhares de pessoas e outras milhares via compartilhamento nas redes. Mozart também é co-fundador do grupo Projetemos, que difunde a prática da projeção de mensagens e obras em prédios e centros urbanos por todo o Brasil. Segundo ele, as projeções completam o ciclo da arte quando chegam ao público, que por enquanto podem admirar as obras pela janela de casa ou pela internet, por conta da pandemia.

A exposição exibe obras de Roberta Carvalho (PA), Mozart Fernandes (SP) e Marta Rijo (Portugal) , Mozart Santos (PE), VJ Suave (SP), Sitah (SP), Lourival Cuquinha (PE), Catharina Suleiman (SP) e Guto Barros (PE), em locais como a Praça Roosevelt, Rua Santa Isabel, Rua Maria Antonia, Largo de Santa Cecília, Avenida São João, Minhocão, Consolação e Vale do Anhangabaú.

O projeto foi desenvolvido por meio do Proac Expresso Lab, promovido pelo governo do Estado de São Paulo e do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura e Ministério do Turismo. A concepção e realização é da Mexe Mexe e a produção é assinada pela Ninas.

Confira a programação completa das lives:

Quinta-feira, 22 de abril | Mozart Santos

Sexta-feira, 23 de abril | VJ Suave

Sábado, 24 de abril | Roberta Carvalho

Domingo, 25 de abril | Mozart Fernandes

Segunda-feira, 26 de abril | Sitah

Terça-feira, 27 de abril | Lourival Cuquinha

Quarta-feira, 28 de abril | Catharina Suleiman

Quinta-feira, 29 de abril | Guto Barros

O conteúdo estará disponível no canal Céu Aberto. As projeções são gravadas um dia antes e ficam das 19h às 22h, os locais específicos de cada obra não foram divulgados para evitar aglomerações.