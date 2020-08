Presidente do ICMBio diz que foi surpreendido por demissão e recebe decisão de Salles com 'espanto'

BRASÍLIA - O coronel Homero de Giorge Cerqueira, exonerado da presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, divulgou uma mensagem para amigos, na qual diz que recebeu a notícia de sua demissão com “espanto e indignação”.

“É com espanto e indignação que fui informado de minha exoneração do cargo de presidente do ICMBio”, diz o coronel, afirmando que dará sua “mensagem verdadeira” sobre a situação.

Leia Também Ricardo Salles demite presidente do ICMBio por divergências sobre incêndios no Pantanal

“Nunca pedi para ocupar este cargo e aceitei o convite como um desafio, não pedi para sair, fui surpreendido. Foi uma missão dada é cumprida com o melhor de mim”, escreveu.

Ele conclui afirmando que agradece a toda equipe do ICMBio de diretores, técnicos e administrativos pelo trabalho e empenho em suas funções. “Finalizo está etapa fortalecido. Sigo em frente para novas missões. Família, Força e honra por um Brasil melhor”, conclui.

O desgaste entre o ministro Ricardo Salles e Cerqueira já ocorria havia alguns meses. Para além da gestão do coronel à frente do ICMbio, Salles se incomodava com sua exposição, vista por ele como "excessiva", que chegou, inclusive, a ter seu nome cotado para assumir o ministério, em meio à crise constante vivida pelo governo na área do meio ambiente.