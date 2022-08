Potência sustentável

Que o setor energético vai ser a nova bola da vez, assim como ocorreu com as telecomunicações – ou alguém tem saudade de quando era impossível escolher a própria operadora? –, quase nenhum representante do setor discorda. O problema é saber quanto tempo vai demorar para o Brasil chegar até lá.

Existe um projeto de lei (PL) em curso no Congresso que, se aprovado, tende a acelerar o processo. Mas, enquanto isso não ocorre, uma das perguntas que são feitas dentro do segmento das renováveis é: Não estamos indo rápido demais? E, nesse caso, se a resposta for sim, existem gargalos na infraestrutura que precisam ser enfrentados antes de os problemas aparecerem?

No mundo real, em regiões do interior do Nordeste, por exemplo, a chegada dos grandes empreendimentos eólicos e solares também está criando toda uma cadeia de produção paralela, que atinge diretamente, e de forma positiva, as comunidades locais. Empregos e capacitação técnica são uma realidade.

Destoando de toda evolução sustentável do setor energético – e o biometano faz parte desse pacote que abre novas possibilidades verdes para o Brasil – só mesmo a sujeira lançada na atmosfera pelas térmicas. Pelo jeito, é uma poluição que vai continuar presente por um bom tempo no ar que os brasileiros respiram. Além, claro, de comprometer as metas nacionais para redução de gases do efeito estufa.