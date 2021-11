Por que você foi à COP-26? Assista a depoimentos de quem representou o Brasil em Glasgow

Uma das características centrais da COP-26, a conferência do clima de Glasgow, é a participação intensa da sociedade civil. O Brasil teve um contingente recorde de empresários, indígenas, ambientalistas, representantes do agronegócio, do movimento negro e de movimentos jovens. Mas o que todas essas pessoas, que vieram fora da delegação oficial, vieram fazer na COP? A cientista política Ilona Szabó, fundadora do Instituto Igarapé, fez essa pergunta a vários deles.

As respostas estão nestes vídeos, que refletem a diversidade da sociedade brasileira. Participam: