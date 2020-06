Por nuvem de gafanhotos, Agricultura declara estado de emergência fitossanitária no RS e em SC

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, declarou estado de emergência fitossanitária pelo risco de surto da praga de gafanhotos nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25, "para implementação do plano de supressão da praga e adoção de medidas emergenciais".

A portaria diz que as diretrizes e medidas a serem adotadas ainda vão ser anunciadas pelo Ministério da Agricultura. O prazo de vigência é de um ano.

Em nota divulgada nesta quarta-feira, 24, o ministério afirmou ser pouco provável - até o momento - que a nuvem de gafanhotos que está em movimento na Argentina avance em território brasileiro. Segundo a pasta, os insetos estão em deslocamento para o sul da Argentina, em direção ao Uruguai.

No comunicado, o ministério disse que os gafanhotos da espécie Schistocerca cancellata, que compõem a nuvem da Argentina, já infestaram o Brasil em 1938, 1942 e 1946 e alcançaram os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.

O ministério disse que acompanha o monitoramento da movimentação dos gafanhotos e que trabalha em conjunto com as equipes técnicas das Superintendências Federais de Agricultura e dos órgãos estaduais de Defesa Agropecuária nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim como as unidades de vigilância agropecuária do Ministério localizadas na fronteira com o Rio Grande do Sul.