Ponto mais alto da Groenlândia tem registro de chuva pela 1ª vez na história

Pela primeira vez na história houve registro de chuva no ponto mais alto do manto de gelo que cobre a Groenlândia, em mais um sinal preocupante de aquecimento não só da região, mas de todo o mundo.

Por volta das 6 horas da manhã do último sábado, 14, a equipe da Estação Summit da National Science Foundation acordou com gotas de chuva e de água condensadas nas janelas da estação.

A chuva até cai ocasionalmente na Groelândia, mas nunca havia sido registrada no ponto mais alto do manto de gelo. E não foram apenas algumas gotas ou uma garoa, mas uma chuva que se estendeu por várias horas, enquanto as temperaturas subiam ligeiramente acima de zero.

Trata-se de mais um sinal alarmante de uma mudança no Ártico, que está esquentando mais rápido do que qualquer outra região do planeta.

"Basicamente, durante todo o dia de sábado, choveu a cada hora que (a equipe) fazia observações do tempo", contou Zoe Courville, engenheira do Laboratório de Pesquisa e Engenharia de regiões frias. "E é a primeira vez que isso acontece na estação."

Algumas áreas ficaram mais de 18ºC mais quentes do que a temperatura média. No cume, que tem 3.216 metros de altitude, as temperaturas atingiram o pico de 33ºF - um grau acima de zero.

Ao todo, 7 bilhões de toneladas de chuva caíram na Groenlândia de 14 a 16 de agosto. É a maior quantidade desde que os registros começaram, em 1950.

"Isso não é um sinal saudável para um manto de gelo", disse Indrani Das, glaciologista do Observatório Terrestre Lamont-Doherty, da Universidade de Columbia. "Água no gelo é ruim. Torna a camada de gelo mais propensa a derreter a superfície", explicou.

A chuva e as altas temperaturas provocaram um extenso derretimento em toda a ilha, que sofreu uma perda de massa de gelo superficial no último domingo, 15, que foi de sete vezes acima da média para meados de agosto.

O manto de gelo da Groenlândia, o segundo maior do mundo depois do da Antártica, causou cerca de 25% do aumento do nível do mar global visto nas últimas décadas, estimam os cientistas. Essa participação deve crescer, à medida que as temperaturas globais aumentam. /NYT, WP e REUTERS