Ponte da Sabesp é inteiramente coberta por grafite sobre preservação das águas

Uma ponte de 55 metros da Sabesp, próxima à Cidade Universitária, foi inteiramente coberta por um grafite sobre a preservação das águas, com um total de 1.200 metros quadrados de área coberta pela tinta. A pintura foi realizada por 16 artistas, coordenados por Rodrigo Dias, o Gamão, e é fruto do projeto Graffiti pela Água, criado por Rodrigo Cordeiro, responsável pelo 8º Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília em 2018.

A pintura cobriu as duas laterais, as adutoras e a parte debaixo da ponte. É uma das maiores coberturas grafitadas em toda a cidade e a primeira sobre os rios que cortam São Paulo. A estrutura foi instalada na semana do Meio Ambiente e o grafite foi finalizado nesta sexta-feira, 2.

O projeto terá mais estruturas sendo pintadas: grafites em três chaminés de equilíbrio – estruturas metálicas nas margens dos rios – e também com pinturas em 30 telas que percorrerão a cidade com uma exposição itinerante, sempre com a temática da água. O Graffiti pela Água também deve ser levado a outras cidades brasileiras além de São Paulo.

De acordo com Rodrigo Cordeiro, a intenção é dialogar com os paulistanos com uma linguagem artística e visual, capaz de ser mais efetiva que a linguagem técnica. “Queremos despertar o sentimento de pertencimento com a água e com o rio que é parte da nossa cidade e da nossa vida”, afirma.

Gamão pede ajuda da população na questão da preservação do ambiente. “Precisamos da sociedade conosco nessa luta”, alerta. O artista é altamente identificado com essa temática, usando a indignação com as enchentes em Taboão da Serra, sua cidade natal, como inspiração para criar seus grafites.