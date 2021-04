Pesquisadores do Rio desenvolvem sistema Ariel, para identificar óleo nos oceanos

Pesquisadores da Coppe/UFRJ testaram com sucesso um sistema de monitoramento para identificar vazamento de óleo nos oceanos. Batizado de Ariel (acrônimo para Autonomous Robot for Identification of Emulsified Liquids), o sistema combina embarcação autônoma (ASV) e veículo aéreo não tripulado (drone).

Fruto de uma parceria da Coppe com as empresas TideWise, criada por ex-alunos da entidade, e Farol, o projeto foi contratado pela Repsol Sinopec Brasil e realizado com recursos da cláusula de Pesquisa e Desenvolvimento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O sistema Ariel permite o monitoramento contínuo e a detecção rápida de vazamentos de óleo no mar. A integração de sensores meteoceanográficos aos modelos de dispersão de óleo existentes possibilitam análises preditivas, informou a Coppe/UFRJ em nota.

O sistema foi desenvolvido no Laboratório de Controle e Automação, Engenharia de Aplicação e Desenvolvimento (Lead) da Coppe, sob a coordenação do professor Alessandro Jacoud. O Ariel foi testado no mês de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

"Uma das vantagens do Ariel é a dupla verificação, que permite uma análise mais confiável do que a utilizada pela indústria do petróleo, hoje, que usa imagens de satélite", afirma Jacoud, professor do Programa de Engenharia Elétrica da Coppe.

O sistema é equipado com câmeras visuais para localização de vazamentos, e de câmeras visual e térmica para detecção de óleo. Os veículos trabalham de forma autônoma e colaborativa. O drone decola de uma plataforma instalada na própria embarcação, denominada USV Tupan, que foi desenvolvida pela Tidewise.