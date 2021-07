Panda selvagem deixa de ser considerado espécie em extinção na China

O governo da China declarou na quarta-feira, 7, que o número de pandas selvagens chegou a 1.800 no país asiático. Com isso, a espécie deixou de ser classificada como "em extinção" e passou a ser tida como "vulnerável".

O nível "vulnerável" é o quinto na escala de espécies em ameaça. Fica atrás de extinta, extinta na natureza, em perigo crítico e em perigo.

"As condições de vida de algumas espécies raras melhoraram", explicou em uma conferência o diretor do Departamento de Proteção Ecológica do Ministério da Ecologia e Meio Ambiente da China, Cui Shuhong.

Além dos pandas selvagens, há os exemplos dos antílopes tibetanos e os cervos-do-padre-david, que são nativos da China. Shuhong também mencionou o aumento populacional de outras espécies em perigo, como tigres siberianos, leopardos ou até mesmo os íbis-do-japão.

O World Wide Fund for Nature (WWF, na sigla em inglês), que já havia ajustado em 2016 para "vulnerável" o status de ameaça dos pandas, declarou que existem 1.864 espécimes no mundo.

O habitat natural dos plantígrados é atualmente limitado, de acordo com o WWF, a seis áreas montanhosas espalhadas pelas províncias chinesas de Sichuan, Xianxim e Gansu.