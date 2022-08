Eletrificação e descarbonização são palavras longas, mas que envolvem ideias simples e que interessam à sociedade como um todo, pois têm relação direta com o dia a dia de cada um de nós e com o destino do planeta. Para disseminar a importância desses conceitos e discutir propostas efetivas para um futuro mais sustentável, a Enel promoveu a live “Eletrificação e descarbonização: palavras compridas, conceitos simples”, com o Estadão Blue Studio.

Os convidados Nicola Cotugno, country manager da Enel Brasil, e Guilherme Lockmann, responsável de Energia e Utilities da Deloitte no Brasil, falaram sobre o estudo que as duas instituições estão fazendo em parceria, com o objetivo de apresentar caminhos para acelerar a adoção das energias renováveis no Brasil.

Lockmann contou que o estudo despertou grande interesse entre instituições e profissionais de diversas áreas, não apenas aquelas diretamente ligadas aos temas de sustentabilidade. “Fizemos webinares e mesas-redondas que tiveram centenas de contribuições. Há um grande entendimento sobre a necessidade de fazer mais pelo clima”, ele descreveu. “Essa ampla participação fez o estudo deixar de ser apenas da Enel com a Deloitte para ser um estudo que pertence ao Brasil.”

Metas ambiciosas

Logo no início do painel, o líder da Enel Brasil explicou didaticamente as duas palavras. “Descarbonização significa reduzir as emissões de carbono, que ocorrem quando consumimos fontes energéticas fósseis, como carvão, gás, diesel e querosene, origem do efeito estufa e do aumento da temperatura do planeta.”

Eletrificação, ele acrescentou, é a maneira mais eficiente e econômica de descarbonizar o consumo de energia. Trata-se de substituir as fontes fósseis por energia elétrica proveniente de processos renováveis, como usinas hidrelétricas, eólicas e solares. “A mudança climática é um grande problema, e a eletrificação é uma grande oportunidade”, sintetizou Cotugno.

Eletrificar é preciso

Para Lockmann, é fundamental que o Brasil consiga aumentar fortemente a presença da energia elétrica dentro do setor de energia. “Hoje, temos uma participação de aproximadamente 20% do setor elétrico em toda a energia consumida no País. Nosso estudo demonstra que, até 2050, é preciso elevar essa participação para mais de 40%.”

O pesquisador lembrou que o Brasil já tem uma matriz elétrica predominantemente limpa, acima da média global, mas que precisará melhorar ainda mais esse desempenho. “A participação das renováveis na matriz elétrica terá que subir dos atuais 80% para mais de 95%”, projetou.

Energia 100% limpa

Enel tem toda a produção no País proveniente de fontes renováveis

Por meio da Enel Green Power, braço de geração renovável do grupo, a Enel é líder global em geração verde, com a maior base privada de ativos renováveis no mundo. O projeto é triplicar, até 2030, a capacidade total renovável da empresa, alcançando 154 GW em todo o mundo.

A Enel já é o maior player eólico e solar do Brasil. Toda a energia gerada pela empresa no País é proveniente de fontes limpas – além de eólica e solar, também a hídrica. A capacidade total instalada é de 4,7 GW, dos quais 45% são de fonte eólica, 29% de hidro e 26% de solar.

No ano passado, cerca de um quinto de toda a capacidade adicional de geração limpa da Enel no mundo foi colocada em operação no Brasil. “Com abundância de território e de recursos naturais, como sol e vento, o Brasil é protagonista global quando se fala em energia limpa”, enfatiza Nicola Cotugno, country manager da Enel.

Consumir melhor

A Enel Green Power construiu e opera, no Piauí, o maior parque eólico e o maior parque solar da América do Sul – os projetos Lagoa dos Ventos e São Gonçalo. O início da operação comercial de Lagoa dos Ventos, em junho de 2021, com 230 turbinas e capacidade de 716 MW, foi um marco histórico para o setor renovável no País. Trata-se do maior projeto eólico da Enel em operação no mundo – e que vai crescer ainda mais, pois uma expansão em andamento aumentará a capacidade para 1,1 GW, com mais 72 aerogeradores. Este ano a empresa iniciou a construção de um novo parque eólico, o projeto Aroeira, na Bahia.

Atualmente, as usinas eólicas e solares da Enel Green Power também ajudam diretamente centenas de empresas de diversos portes e segmentos a obterem uma energia limpa e certificada, por meio da comercializadora da Enel no mercado livre, a Enel Trading. Esta é mais uma forma encontrada pela Enel para facilitar a transição energética.

Outra linha de ação é desenvolver estratégias para aumentar a eficiência energética nos mais diversos tipos de consumidores. “O primeiro passo deve ser consumir menos, para depois pensar em consumir melhor”, diz Cotugno.

Pense globalmente, atue localmente

Empreendimentos de energia renovável impulsionam o desenvolvimento das comunidades

Concentrados na região Nordeste, os projetos eólicos e solares da Enel Green Power no Brasil envolvem uma grande preocupação em contribuir para a melhoria da vida das comunidades do entorno. “Há essa coincidência: as melhores condições naturais para empreendimentos desse tipo estão na parte mais pobre do País. Isso certamente aumenta a nossa responsabilidade ao desenvolver os projetos”, diz Nicola Cotugno, country manager da Enel Brasil.

Ele conta que um dos aspectos positivos para os municípios é que as áreas utilizadas nos projetos costumam não ter uso anterior na agricultura ou na pecuária – ou seja, tinham baixo valor econômico para a região. “Antes de entrar num território para construir e operar, estudamos muito bem as características e os problemas dessa localidade e dialogamos com a comunidade para entender como podemos somar”, descreve Cotugno. “As políticas de uma empresa sustentável, hoje, devem ser de cooperação e de construção conjunta de valor.”

Benefícios multiplicados

Assim, em sintonia plena com a máxima “pense globalmente, atue localmente”, os empreendimentos de energia renovável não apenas contribuem para um futuro mais sustentável do planeta, mas têm também um papel importante para as comunidades próximas. Fomentam a economia e a geração de impostos e criam centenas de empregos, tanto na fase de construção quanto na operação.

Além disso, a Enel Green Power desenvolve iniciativas sociais para formação profissional e erradicação da pobreza, resultando em crescimento econômico inclusivo nos municípios envolvidos. Há também situações em que a empresa investe no desenvolvimento da infraestrutura básica, como estradas e distribuição de água, conciliando necessidades dos seus empreendimentos com demandas da comunidade.

O compromisso da Enel Green Power com a sustentabilidade se aplica aos canteiros de obra, que seguem padrões de circularidade (incluindo o reaproveitamento de materiais) e outros princípios que ajudam a mitigar impactos negativos e a promover impactos positivos no meio ambiente.