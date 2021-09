Painel da Virada Sustentável discute o mundo pós-pandemia; assista

Ocorre nesta segunda-feira, 13, o painel Mensagem para o mundo pós-pandemia, que integra a programação da edição 2021 da Virada Sustentável. O fórum vai contar com palestra de Jeffrey D. Sachs, professor autor de best-sellers e líder global em desenvolvimento sustentável.

Acompanhe o evento por meio do vídeo abaixo a partir das 10h.

A Virada Sustentável chega à 11.ª edição neste ano com uma programação híbrida e que discute o que mudar no mundo para o pós-pandemia. As atividades começaram oficialmente no último dia 2. O evento, que tem o Estadão como parceiro, tem participação gratuita e ocorre até 22 de setembro.