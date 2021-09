Painel da Virada Sustentável discute como empresas podem impactar as cidades; assista

Ocorre nesta quarta-feira, 22, as partir das 9h, o painel Como as empresas com compromisso com o clima podem impactar positivamente nas cidades?, que integra a programação da edição 2021 da Virada Sustentável. O painel mostrará como é possível beneficiar um ambiente urbano mais saudável, destacando possibilidades de explorar a melhora da qualidade do ar, transporte comercial urbano sustentável, empresas de energia elétrica e seu papel para a eletrificação dos transportes e a importância do saneamento na mitigação e adaptação às mudanças do clima.

Acompanhe o evento por meio do vídeo abaixo a partir das 9h.

A Virada Sustentável chega à 11.ª edição neste ano com uma programação híbrida e que discute o que mudar no mundo para o pós-pandemia. As atividades começaram oficialmente no último dia 2. O evento, que tem o Estadão como parceiro, tem participação gratuita e ocorre até esta quarta-feira.