Painel da Virada Sustentável aborda transformação da reciclagem em propósito; assista ao vivo

Como parte da programação da edição 2021 da Virada Sustentável, maior evento de sustentabilidade do País, ocorre às 18h15 desta segunda-feira, 20, o painel Transformando reciclagem em propósito, que aborda a reciclagem a partir de visões social e de meio ambiente.

Participam do painel Alfredo Veiga, executivo da empresa de laminação e reciclagem de alumínio Novelis, e Nanci Darcolete, presidente da Associação Mulheres Assim Assim. A moderação é de Ricardo Voltolini, CEO da consultoria Ideia Sustentável e idealizador da Plataforma Liderança com Valores.

A programação da Virada Sustentável, que tem o Estadão como parceiro, começou no dia 2 de setembro e se estenderá até esta quarta-feira, 22. Inclui apresentações artísticas e culturais. O tema deste ano é #MinhaMensagem, sobre a construção coletiva para o futuro pós-pandemia. Mais de 400 pontos da cidade recebem as mensagens durante o festival, como estações de metrô, pontos de ônibus e projeções em prédios.

A Virada já teve show de Gal Costa e Lenine. No Centro Cultural de São Paulo (CCSP), mais de 50 ações estão na programação. Mostras de teatro e dança, exposições, entre outras. Nesta terça-feira, 21, ocorrerá o Amanhã da Paz, no mesmo dia em que é celebrado o Dia Internacional da Paz. Será uma meditação global online em favor da paz entre as pessoas e as nações, com a presença de mais de 300 líderes mundiais pela cultura da paz.