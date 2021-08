ONG encontra 59 pinguins mortos no litoral sul de Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS - Ainda é incerta a causa da morte de 59 pinguins encontrados no último sábado, 7, entre Passo de Torres e Araranguá, no sul de Santa Catarina. Os animais foram avistados durante uma ronda da equipe Educamar, ONG que faz o monitoramento marinho na região.

Entre os 59 de pinguim-de-magalhães encontrados, havia indivíduos adultos, que dificilmente se perdem em número tão grande como ocorre com os indivíduos jovens durante o processo migratório.

“Adultos mortos são um forte indicador de causas humanas na morte dos pinguins, como poluição e incidentes com o setor da pesca”, informou a organização em nota. Alguns animais estavam vivos no momento do resgate, mas debilitados, sem um centro de reabilitação na região, acabaram morrendo também.

“Situação muito triste! A ação humana é a causa de grande parte dos pinguins encalhados e depois eles são totalmente abandonados à própria sorte”, afirma a Educamar. Os centros de reabilitação mais próximos estão em Laguna (107 km) e Florianópolis (216 km).