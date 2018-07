Onça-parda é resgatada após sofrer atropelamento no interior de SP

SOROCABA - Uma onça-parda adulta foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental, após ser encontrada ferida, nesta quarta-feira, 25, em uma rodovia de Ouroeste, no interior de São Paulo. De acordo com os policiais, o felino apresentava ferimentos compatíveis com atropelamento.

A onça estava machucada à margem da rodovia Percy Waldir Semeghini (SP-543). Usuários da rodovia entraram em contato com o Corpo de Bombeiros, que pediu apoio à Polícia Ambiental de Fernandópolis para a captura. O animal não conseguia se locomover por causa de um ferimento na pata.

O exemplar foi levado para o hospital veterinário de Araçatuba, onde foi medicado e passou por exames. Conforme a Polícia Ambiental, a onça é uma fêmea jovem, pesando cerca de 30 quilos. Somente este ano, ao menos seis onças-pardas morreram em decorrência de atropelamentos em estradas paulistas.

Conforme a Polícia Militar Ambiental, nesta época do ano os acidentes envolvendo esses felinos tornam-se mais frequentes em razão das queimadas que atingem o interior. Fugindo do fogo, as onças acabam entrando em rodovias.