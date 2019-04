O que é e como surgiu o Dia da Terra?

O Dia Internacional da Mãe Terra, ou simplesmente Dia da Terra, é comemorado em 22 de abril. Instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2009, a data serve para incentivar governos de países, órgãos da ONU, sociedade civil, organizações não-governamentais e demais entidades a desenvolver consciência sobre a importância de preservação do meio ambiente.

“Mãe Terra é uma expressão comum em muitos países e regiões para identificar o planeta”, diz a resolução de criação do Dia da Terra. Segundo o documento, esta expressão salienta a relação de conexão entre os seres humanos, o planeta e demais seres vivos.

As mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico sustentável são alguns dos principais desafios para as nações atualmente. “O Dia da Terra é comemorado para nos lembrar que a Terra e seus ecossistemas nos fornecem vida e sustento”, afirma o site oficial da data.

Por que o Dia da Terra é celebrado no dia 22 de abril?

O Dia Internacional da Mãe Terra foi instituído pela Assembleia Geral da ONU em 2009. Contudo, a resolução de sua criação salienta que o Dia da Terra já era celebrado anualmente em muitos países.

A data foi inicialmente escolhida pela equipe do senador norte-americano Gaylord Nelson. Em 1970, o político teve a ideia de estabelecer uma data para criar consciência sobre os impactos da ação humana sobre a natureza e a importância de preservação do meio-ambiente.

À época, universitários realizavam grandes protestos em todo os Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. De olho nessa possível mobilização dos jovens, a equipe de Nelson escolheu o dia de 22 de abril para ser o Dia da Terra devido a uma questão prática: se encaixava no ano letivo entre o feriado da primavera e o período de provas.

Quais foram os resultados do Dia da Terra?

Nos Estados Unidos, o primeiro Dia da Terra contou com a presença de 20 milhões de pessoas em protestos, palestras e debates. A pressão da sociedade civil foi suficiente para que, ao final do mesmo ano, o governo dos Estados Unidos criasse a Agência de Proteção Ambiental.

Dois anos depois, a consciência ambiental levantada pelo Dia da Terra teve mais um sucesso. A Conferência do Ambiente Humano da ONU, em Estocolmo, reconheceu a conexão entre o ser humano, demais espécies e o planeta, bem como a importância da preservação do meio-ambiente.

Em 2016, o Dia da Terra foi escolhido como a data de abertura do período para assinaturas de ratificação do Acordo de Paris. Concluído no ano anterior, o texto prevê esforços globais conjuntos para combater as mudanças climáticas por meio de um desenvolvimento sustentável.