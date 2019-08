O que é a Amazônia Legal?

A Amazônia Legal é uma área formada por nove Estados e abrange toda a região Norte, além de partes do Centro-Oeste e do Nordeste. São 5 milhões de quilômetros quadrados, ou 59% de todo o território nacional. Isso inclui os Estado do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e Maranhão.

para que o governo planejasse o desenvolvimento econômico de toda a região de forma integrada. Para promover a integração econômico da Amazônia Legal, o governo federal criou, na década seguinte, órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que coordena a ação de órgãos federais no território, e o Banco da Amazônia.

Como a Amazônia Legal foi criada com foco no desenvolvimento econômico, em seu território não há só floresta amazônica, mas também áreas de matas de transição e outros biomas. Os limites da Amazônia Legal foram alterados várias vezes em conseqüência de mudanças na divisão política do país.