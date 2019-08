No Facebook, perfil de Bolsonaro ri de ofensa à primeira-dama da França

SÃO PAULO - O perfil do presidente Jair Bolsonaro na rede social Facebook postou uma mensagem de risadas após um comentário ofensivo sobre a primeira-dama da França, Brigitte Macron, feito por um de seus seguidores. Bolsonaro e o presidente francês, Emmanuel Macron, vêm trocando farpas desde que a crise de incêndios florestais do Brasil tomou as manchetes do mundo, na última semana.

Em um post em que falava da Amazônia, um dos seguidores da página do presidente postou uma montagem com duas fotos. Na de cima, Brigitte aparece atrás de Macron e, na de baixo, o presidente aparece com a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, à frente. Ao lado das fotos, há um texto dizendo “Entende agora pq Macron persegue Bolsonaro?” A página do presidente da República respondeu ao seguidor com “não humilha cara. kkkk”.

Macron tem sido uma das vozes mais ativas nas críticas internacionais às queimadas que estão ocorrendo na Floresta Amazônica. E se tornou alvo das queixas do governo brasileiro, sobretudo do grupo militar, que reclama de intervenção externa e ameaça à soberania na região.