Não é fácil ser um ícone

Nem sempre é confortável ser um ícone. Nos primeiros dias, tudo são sorrisos. Tudo novo, tudo lindo! A menor das suas palavras é coletada e admirada, citada, repetida de Paris a Buenos Aires. Nós amamos você. Foi o que aconteceu com Greta Thunberg, uma sueca de 16 anos que subiu ao topo da celebridade com um bater de suas asas, depois que ela disse que tínhamos que vigiar o clima porque íamos em direção ao desastre se não mudássemos completamente.

Acontece que um ícone precisa se manter na sua posição. Outras vezes, o vento fica abrupto subitamente: alguns de seus admiradores se perguntam por que se jogam no chão aos seus pés, emitindo pequenos gritos e suspiros pesados. O ícone então procura reverter o destino e recuperar seu carisma. Mas, por mais que tenha sido fácil obter o título de ícone, é difícil conseguir uma reviravolta, ou “remontada”, a palavra que os espanhóis usam quando o Real ou o Barça tropeçam.

É um pouco como o caminho de Greta Thunberg. Quando ela se lança na carreira de ícone, a princípio é um conto de fadas. Ela anda na água. Num piscar de olhos, em 20 de setembro, reuniu 4 milhões de pessoas em todo o mundo para exigir que os governantes se mobilizassem. Seu nome é proposto para o Prêmio Nobel da Paz. O movimento que ela criou, Sextas-feiras para o Futuro recebe da ONU o título de “defensor da Terra”. As cidades da Europa não sabem o que fazer para recebê-la.

Como muitos ícones, ela recebe essas doçuras com humildade, o que às vezes camufla, mas não necessariamente, um orgulho louco. Atravessa o Oceano Atlântico em um barco que emite zero carbono. E ela é recebida na ONU, que oferece a ele a tribuna mais bonita do mundo para trazer a boa palavra climática. Um “triunfo” à romana.

Mas esse triunfo tem um futuro variável. Para muitos, é o futuro em pessoa que se manifesta pela boca dessa criança. Mas a mídia que a amou tanto por meses começou a ficar entediada. E parte de suas tropas também. Uma banda formada por quem sempre ignorou a sueca, mas também por alguns súditos que se perguntam o que aconteceu com eles, tão responsáveis, tão cartesianos, tão adultos, que se prostram tremendo, sob a poeira dos passos de Greta.

A imprensa, pelo menos parte da imprensa francesa, opera uma conversão meteórica. Ela queima o que amava. A violência, a tolice, a injustiça de certas matérias são tão estúpidas e injustas quando não, muito mais violentas do que os tributos recebidos seis meses atrás, assim que ela abriu a boca. Agora ela é tratada como “sádica”, “imbecil”, “fanática”, “iluminada” e “ridícula”. Alguns artigos a acusam de ser manipulada. Outros comparam seus métodos aos da juventude hitlerista ou dos maoístas. E nos informam que Greta desempenha o mesmo papel que Castro ou Kadafi. Meu deus!

Dezesseis anos de idade, sim, mas pequena, e então aquela figura em particular, aqueles grandes olhos imóveis, calmamente passando da imobilidade à raiva. Pesquisadores descobriram que na infância ela era autista. E daí?

Como explicar essas explosões estúpidas? Elas geralmente estão ligadas a esta reunião da ONU. É verdade que foi virulenta. Ela cutucou todo mundo: Macron afirma lutar contra o aquecimento global, mas ele não levanta um dedo para evitá-lo. Homem falso e, além disso, Greta o levará à justiça. Vamos, então! E ela continua. Nós roubamos sua juventude. Ela teve que interromper seus estudos. Os adultos não entendem nada. Eles estão de má fé. Eles fingem aprovar, mas olham para outra parte. São hipócritas e egoístas. Eles nem pensam no destino de seus filhos. Finalmente, eles são adultos, e isso está dizendo tudo, é um adulto, é inútil. Esta é a grande reclamação que Greta faz aos adultos: eles são “imaturos”!

Alguns adultos são menos estúpidos que outros. Há quem se envolva pessoalmente, em defesa de Greta. Assim, Jean-Pascal van Ypersele, ex-vice-presidente do grupo de especialistas intergovernamentais, o IPCC, renomado climatologista belga. Ele não mede palavras: "Greta Thunberg é uma pessoa superdotada. Ela conhece os mecanismos em jogo na crise climática muito mais que a maioria dos adultos e líderes políticos e econômicos. Isso nos traz uma mensagem clara: a que vai direto para os muros. “Sem entrar neste debate, dificilmente notaria o vigor de seu estilo”. Em 2 de janeiro de 2019, em Davos (o encontro chique da elite político-econômica do planeta), ela exclamou: “Quero que você entre em pânico. Quero que você aja como se sua casa estivesse pegando fogo, porque ela está”. /Tradução de Claudia Bozzo