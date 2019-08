Ministro Ricardo Salles tem alta hospitalar

BRASILIA - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, teve alta hospitalar na tarde desta quarta-feira, 28. Ele estava internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. De acordo com boletim médico, ele deu entrada no setor de emergência em decorrência de um mal-estar na noite de terça-feira, 27.

Salles passou por exames que, segundo o hospital, deram resultado normal. O boletim não especifica quais exames foram feitos. A recomendação médica é de repouso por cinco dias. A nota sobre a alta hospitalar do ministro é assinada pelo contra-almirante diretor-técnico de saúde do hospital, Nestor Francisco Miranda Júnior.

Segundo uma fonte ouvida pelo Estado, o ministro chegou a ser levado à unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetido a exames cardiológicos.

Mais cedo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, informou que Salles receberia alta do hospital nesta quarta-feira à tarde. "Foi estresse... vamos dizer.. ambiental", afirmou o ministro da Defesa.

Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Salles teria alta hospitalar em breve. "Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim", disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretendia visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de cerimônia em homenagem ao Dia do Voluntariado, no Palácio do Planalto.

Salles era esperado na manhã desta quarta em evento da Marinha, onde será assinado um acordo de cooperação que trata sobre o lixo marinho.