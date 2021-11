Ministro do Ambiente pede mais verba de países ricos em reunião com John Kerry, dos EUA

BRASÍLIA - O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse nesta quarta-feira, 10, ao enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, que é preciso aumentar os recursos voltados para o financiamento climático, segundo apurou o Estadão/Broadcast. Os dois tiveram um encontro bilateral em Glasgow, onde ocorre a Cúpula do Clima (COP-26).

Mais cedo, Leite disse que o pacto de os países ricos oferecerem US$ 100 bilhões ao para ações contra as mudanças climáticas não foi cumprido e que são necessários montantes mais ambiciosos. Nos últimos dias, o ministro tem citado um relatório do Bank of America (BofA), que estima a necessidade de US$ 5 trilhões por ano, pelas próximas três décadas, para melhorar a situação climática global.

Leia Também Acordo de redução de metano na COP 26 deve contar com setor de resíduos

Segundo apurou o Estadão/Broadcast, Kerry acenou positivamente, mas não foram divulgados mais detalhes. Os dois também conversaram sobre o acordo que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil assinaram no início do evento de reduzir em 30% a emissão de metano na atmosfera até 2030. O pacto global, porém, prevê um esforço coletivo, mas não uma meta específica para cada país.

Na pauta, também conversaram sobre o combate ao desmatamento na Amazônia e sobre o pagamento por serviços ambientais a comunidades locais para que possam sobreviver sem destruir a mata nativa. Por fim, falaram sobre o mercado de carbono, a maior expectativa para a COP26, que precisa criar as regras para um mercado global mandatório. Os dois países são contrários, por exemplo, à taxação para quem emitir CO2 além das metas.