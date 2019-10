Ministro critica 'polarização' sobre avanço do óleo nas praias

PORTO ALEGRE - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou nesta segunda-feira, 21, sobre uma suposta tentativa de "politização" no debate sobre o avanço da mancha de óleo pelo litoral do Nordeste. Segundo ele, o problema exige um "esforço global" para remover o material das praias. Pressionado após o poluente se espalhar pela costa, o governo federal anunciou nesta segunda que vai colocar as Forças Armadas para ajudar no combate ao desastre ambiental e admitiu que a medida é uma resposta às críticas.

“Os órgãos federais e municipais têm feito um grande trabalho e os voluntários estão prestando um bom serviço para o País. Mas não tem sido boa para o País esta polemização e politização que alguns querem fazer. Nossa decisão é por trabalhar e gerar resultados”, declarou ele, em palestra para empresários no Country Club, em Porto Alegre, onde foi alvo de um pequeno protesto. Na semana passada, o Estado mostrou que o governo federal tem sido alvo de críticas por supostamente não ter acionado o plano de ação previsto para esse tipo de situação.

O ministro rebateu as acusações. “Não há lentidão nenhuma. Aliás, isso foi reconhecido pela própria decisão judicial, nesse final de semana, na qual comprovou que o governo adotou todas as medidas necessárias, desde o início do incidente." Nesta segunda, a Justiça em Pernambuco e em Alagoas determinou liminarmente à União e ao Ibama que adotem “providências imediatas” para contenção e recolhimento do óleo que atinge as praias da região.