Meta da EDP: ser 100% verde até 2030

Protagonista da expansão da energia renovável no País, a EDP atua em toda a cadeia de valor do setor elétrico, com negócios em Geração, Transmissão e Distribuição. Oferece, também, soluções em serviços de energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia.

Em 2021, a EDP foi eleita pelo segundo ano consecutivo a companhia mais inovadora do setor elétrico, consolidando-se como referência pela forte atuação em ESG – ocupa o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 16 anos.

A EDP assumiu o compromisso de se tornar 100% verde até 2030, com várias metas relevantes já para 2025, como alcançar um gigawatt em capacidade instalada de energia solar no País, ter 90% dos resíduos reaproveitados, investir R$ 120 milhões em projetos sociais e ampliar a diversidade de gênero para chegar a pelo menos 30% da força de trabalho composta por mulheres.

Transição verde

Essas ações foram detalhadas durante painel que integrou a programação do Summit ESG 2022, promovido pelo Estadão entre 21 e 24 de junho. A diretora de Inovação e Ventures da EDP, Andrea Salinas, contou durante a conversa que a estratégia ESG da empresa se apoia em quatro grandes pilares.

“Liderar a transição energética para combater a mudança climática, integrar princípios de economia circular aos processos de tomada de decisão, causar impacto positivo na sociedade ao inovar com diversidade, igualdade e inclusão, e fortalecer cada vez mais uma estrutura já robusta de governança”, descreveu a executiva.

O diretor de Solar Distribuído da empresa, Rafael Simoncelli, lembrou que a EDP contribui para que outras organizações reduzam seus custos com energia e percorram o caminho da sustentabilidade ao oferecer soluções customizadas para cada necessidade.

Atualmente, a EDP apoia mais de 40 empresas nessa transição, com mais de 50 usinas construídas e 100 MWp em contratos de energia renovável, somente em projetos de geração solar distribuída. E agora a empresa inicia sua atuação na geração solar distribuída compartilhada, por meio do “EDP solar digital”. Um produto dedicado a pequenas e médias empresas que querem fazer parte do movimento verde e que não dispõem de capital para investimento e nem mesmo de área para instalação dos painéis.

“Acreditamos que a adesão à energia solar ajuda empresas de todos os portes a economizar e a impulsionar a jornada ESG. Nossos produtos acabam sendo um catalisador da transição verde”, disse Simoncelli.