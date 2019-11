Marinha confirma que óleo atingiu segunda praia do Rio de Janeiro

RIO - A Marinha confirmou na manhã desta terça-feira, 26, que os fragmentos de óleo encontrados na Praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no norte do litoral fluminense, são idênticos aos detectados no vazamento de óleo que atingiu a costa do Nordeste. O mesmo óleo já havia sido detectado em São João da Barra, também no norte do Rio de Janeiro.

Mais poluente já foi recolhido também na Praia de Guriri, em São Francisco do Itabapoana; na Praia do Barreto, em Macaé; e no Canal das Flechas, em Quissamã. Essas amostras, no entanto, ainda não foram analisadas.

Até este momento, o Instituto de Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) analisou somente o material da Praia de Santa Clara.

Desde o início da primeira ocorrência, foram atingidas 772 localidades. Segundo a Marinha, há 16 dias não são encontradas manchas de óleo no mar. Ainda não há conclusões sobre o navio responsável pelo vazamento nem quanto ainda pode estar no mar.

De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o conceito de "localidade" utilizado no mapeamento "se restringe a uma área de 1 quilômetro ao longo da costa", isto é, uma praia com 10 quilômetros de extensão tem 10 localidades.

Em relação à fauna, ao menos 143 animais oleados foram identificados pelo Ibama. Os dados se referem especialmente a tartarugas marinhas (98) e aves (31). Nas redes sociais, a Fundação Mamíferos Aquáticos chegou a compartilhar imagens da recuperação de uma ave oleada encontrada em Maragogi, no litoral de Alagoas.