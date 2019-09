Mancha de óleo atinge 43 praias do Nordeste e chega a Sergipe

SOROCABA - A mancha de óleo, que há um mês se espalha pelo oceano e vem atingindo as praias do Nordeste, chegou ao litoral de Sergipe na manhã desta quarta-feira, 25. A substância oleosa e escura manchou as areias da praia Ponta dos Mangues, em Pacatuba, região norte do Estado, a 68 quilômetros de Aracaju.

Se a mancha continuar avançando a risco de atingir a Barra dos Coqueiros, em Aracaju. O óleo ameaça também a reserva ecológica de Santa Isabel, em Pirambu, onde o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) desenvolve um projeto de preservação de tartarugas-marinhas.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as manchas escuras atingiram desde o início de setembro pelo menos 43 praias do Nordeste, nos Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e, agora, Sergipe. A substância foi identificada como hidrocarboneto, derivado de petróleo, mas ainda não se sabe a origem da mancha.

Equipes do Ibama estão coletando e analisando o material para identificar eventuais responsáveis pelo descarte de óleo no oceano. A Marinha do Brasil também constatou manchas no mar e nas praias e enviou amostras para exames no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro. Os resultados ainda não saíram.

Nesta quinta-feira, a Petrobrás emitiu nota informando que não se trata de produto produzido pela empresa. “Analisamos amostras de óleo encontradas ao longo das últimas duas semanas em praias nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e verificamos que o material encontrado não é produzido e nem comercializado pela companhia”, afirma.

Segundo a nota, a empresa está colaborando na limpeza das praias que apresentaram manchas de óleo nos últimos dias. O trabalho é realizado pelas equipes do Centro de Defesa Ambiental da Petrobrás, sob coordenação do Ibama.