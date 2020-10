Live do 'Estadão' fala sobre o impacto dos incêndios no Pantanal nesta quinta, 1º

O Pantanal, maior planície úmida do mundo, que se estende pelos Estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, sofre uma das maiores tragédias ambientais já registradas no País. Enquanto voluntários e brigadistas tentam apagar as chamas e resgatar animais feridos, o fogo toma conta da vegetação nativa da região.

Reportagem publicada pelo Estadão nesta quinta-feira, 1º, mostra que as queimadas no Pantanal bateram recorde em 9 meses e são as maiores em 23 anos. O total de focos entre 1º de janeiro e 30 de setembro foi de 18.259, alta de 82% em relação ao observado em 2019, e é o maior do registro histórico para um ano inteiro.

Para falar sobre os impactos do fogo no bioma, o Estadão recebe, nesta quinta, Cátia Nunes da Cunha, doutora em Ecologia e Recursos Naturais e professora da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), e Michelle Gahyva, gestora da Pousada Rio Claro, um dos estabelecimentos turísticos que vem contribuindo com o governo estadual no combate aos incêndio. A transmissão ocorre no Facebook do jornal, às 16h.