Live do ‘Estadão’ aborda impactos do pandemia do novo coronavírus no meio ambiente

A pandemia do novo coronavírus alterou radicalmente a maneira de viver, impactando o meio ambiente. Ao mesmo tempo que o o mundo viu uma redução drástica nas emissões de carbono nos primeiros meses do ano, chegando a -17%, o acúmulo de lixo descartável aumentou consideravelmente. O Brasil vive uma situação única em meio a isso, com emissões que crescem mesmo em meio à pandemia.

Leia Também AO VIVO - Acompanhe as notícias do coronavírus em tempo real

Para calcular esse impacto, o Estadão conversa nesta segunda-feira, 6, com dois especialistas na área: Tasso Azevedo, coordenador do SEEG, o sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa do Observatório do Clima, e Iris Coluna, assessora de Projetos do ICLEI América do Sul (ONG Governos Locais pela Sustentabilidade). A transmissão acontece às 16h, no Facebook do Estadão.

É possível participar da discussão pelos comentários da transmissão e também previamente, enviando suas perguntas por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

Duas vezes na semana, o Estadão realiza uma transmissão ao vivo sobre assuntos relevantes relacionados ao novo coronavírus. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes.

Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.