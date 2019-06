Letreiro em Amsterdã faz defesa da maior floresta do mundo

Em Amsterdã, um letreiro gigante foi instalado em frente ao Museu Nacional de História e Arte dos Países Baixos e chama a atenção sobre a necessidade de preservar a floresta amazônica. No lugar de "I amsterdam", a nova mensagem diz "I amazonia”.

A ação foi organizada por ativistas do Greenpeace. O painel, em um dos locais mais fotografados da Europa, tem três metros de altura por 22 metros de largura. O letreiro original havia sido removido em dezembro do ano passado.

Alemanha

Nesta quarta-feira, 26, a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que quer ter uma "conversa clara" com o presidente Jair Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil. Ela afirmou que se tiver a oportunidade vai tentar ter essa discussão durante o encontro da cúpula do G-20 que começa nesta sexta-feira, 28, em Osaka, no Japão.

"Assim como vocês, vejo com grande preocupação a questão das ações do presidente brasileiro (em relação ao desmatamento) e, se ela se apresentar, aproveitarei a oportunidade no G-20 para ter uma discussão clara com ele", afirmou aos seus deputados.