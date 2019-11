Leonardo DiCaprio rebate Bolsonaro: 'Embora dignas de apoio, não financiamos as ONGs'

O ator Leonardo DiCaprio se pronunciou neste sábado, 30, sobre as acusações de Jair Bolsonaro em relação a queimadas na Amazônia. Na última sexta-feira, Bolsonaro afirmou que DiCaprio financia ONGs responsáveis por 'tacar fogo na Amazônia'. DiCaprio negou o financiamento do WWF, mas elogiou a organização: "Embora dignos de apoio, não financiamos as organizações atacadas", em tradução livre.

Em comunicado enviado à Reuters, o ator também elogiou 'o povo do Brasil, que trabalha para salvar sua herança natural e cultural".

Sem apresentar provas, o presidente Bolsonaro havia ligado o ator às queimadas na floresta durante transmissão nas redes sociais, na quinta-feira, 28. "Tira foto, manda para ONG, a ONG divulga, entra em contato com o Leonardo DiCaprio e ele doa US$ 500 mil (cerca de R$ 2,1 milhões) para essa ONG. Leonardo DiCaprio, você está colaborando com as queimadas na Amazônia", afirmou.

O presidente reafirmou as acusações na última sexta-feira, em conversa com apoidores em frente ao Palácio do Planalto. "Agora, Leonardo DiCaprio é um cara legal, né? Dando dinheiro para tacar fogo na Amazônia", declarou o presidente a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília. Bolsonaro também ironizou suspeitas sobre envolvimento de organizações não governamentais (ONGs) em incêndios na região.