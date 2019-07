KLM avança para uma aviação sustentável

Sob o nome Fly Responsibly (Voar com Responsabilidade), a companhia aérea se compromete a realizar o maior progresso possível. Com uma carta aberta, publicada em vários jornais internacionais em 29 de junho de 2019, convidou todos os envolvidos - incluindo outras companhias aéreas e viajantes aéreos - a agir. Um vídeo e uma plataforma online apoiam a iniciativa.

A KLM se comprometeu a compartilhar seus aprendizados sobre sustentabilidade, melhores práticas e ferramentas com seus concorrentes. Além disso, organizará painéis de discussão e outros eventos para explorar todas as opções realistas para fazer progressos e, também, incentivará os viajantes a refletir sobre suas responsabilidades antes de entrar em um avião.

Fly Responsibly (Voar com Responsabilidade)

A indústria da aviação é responsável por entre 2% e 3% das emissões de CO 2 produzidas pelo ser humano no mundo. Devido ao crescimento da população mundial, do comércio e da riqueza, esta porcentagem poderá aumentar nos próximos anos. A KLM tem feito progressos consideráveis para se tornar mais sustentável e tem estado no topo do Índice Dow Jones de Sustentabilidade nos últimos 14 anos. Mas o esforço conjunto é fundamental para um progresso mais considerável.

É por isso que a companhia aérea abre seus braços e oferece aos outros ajuda e dicas para agir no site da Fly Responsibly: flyresponsibly.klm. com/pt . Desde convidar companhias aéreas a usar suas melhores práticas a sugerir que os viajantes considerem pegar um trem para viagens mais curtas.

Compartilhando com a concorrência

Para conseguir um progresso mais rápido, a indústria da aviação não pode se permitir ser retida pela concorrência quando o assunto é a sustentabilidade. É por isso que a KLM está comprometida em compartilhar seus conhecimentos nesta área - como suas percepções de voo ideal - com todas as companhias aéreas.

Oferece às companhias aéreas concorrentes o seu programa de neutralização de CO 2 "CO2ZERO" gratuitamente e sem a marca KLM. Convida outros a seguir, a abrir-se e a compartilhar suas aprendizagens com a indústria da aviação.

Programa de parceiros e combustível sustentável

A KLM investiu na primeira usina europeia de combustíveis sustentáveis e pede aos concorrentes que também invistam em combustíveis sustentáveis, porque acredita que o aumento da produção é fundamental para tornar a indústria da aviação mais sustentável em um futuro previsível. Também convida corporações dentro e fora da indústria a se associar a um programa corporativo de biocombustíveis para aumentar a produção e o uso de combustível sustentável e torná-lo mais acessível.

Construindo juntos um futuro sustentável

A KLM não tem todas as respostas e não será capaz de resolver todos os problemas tão rápido quanto gostaria. Envolver e unir forças com todos aqueles que querem se comprometer com um futuro mais sustentável, permitirá resultados mais rápidos. É por isso que a KLM opta por construir em conjunto um futuro sustentável.

Quer saber mais?