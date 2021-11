Jovens marcham em Glasgow por ações efetivas na COP-26 contra as mudanças climáticas

GLASGOW - Milhares de pessoas marcham nesta sexta-feira, 5, pelas ruas de Glasgow, na Escócia, contra as mudanças climáticas e por ações efetivas de mudança dos líderes mundiais. A cidade escocesa sedia a Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-26) e teve a sua praça central tomada por manifestantes.

Entre os integrantes dos atos, a quantidade de crianças, adolescentes e mães acompanhadas de seus filhos chama a atenção. O protesto teve início em um parque e atravessou a cidade. Ainda nesta sexta-feira, é esperado um discurso da ativista ambiental Greta Thunberg, que se transformou na voz da geração que cobra seus direitos por um futuro limpo.

A mobilização ocorre em uma sexta-feira impulsionada pelo movimento liderado por Greta, o Fridays for Future. Foi a ativista sueca que deu o pontapé a essa mobilização que viria a ganhar milhões de adeptos jovens em todo o mundo.

“Isto não é uma conferência do clima. Este é um festival greenwash do norte global. Uma celebração de duas semanas de negócios como de costume e blá, blá, blá”, escreveu Greta no Twitter antes da mobilização desta sexta-feira.

#COP26 has been named the must excluding COP ever.

This is no longer a climate conference.

This is a Global North greenwash festival.

A two week celebration of business as usual and blah blah blah. — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 4, 2021